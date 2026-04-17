Την πρώτη της ανάρτηση στα social media έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά τη νοσηλεία του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μέσω Instagram story απόσπασμα από ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, το οποίο αφορούσε δημόσια συζήτηση γύρω από πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και δημοσιεύματα που σχετίζονται με τον υφυπουργό.

Η ανάρτησή της έγινε δύο ημέρες μετά την εισαγωγή του συζύγου της στο νοσοκομείο, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή για την οικογένεια.

