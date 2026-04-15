Εικόνες που σοκάρουν είδαν το φως της δημοσιότητας με τον πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών να μεταφέρει την άτυχη Μυρτώ από το airbnb στο Αργοστόλι, προκειμένου να την αφήσει αβοήθητη και λιπόθυμη στην πλατεία της πόλης.

Υπενθυμίζουμε πως η Μυρτώ είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας σε airbnb της πόλης μαζί με έναν 23χρονο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε χρήση κοκαΐνης. Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.

Έπειτα, ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε λίγο αργότερα με νέα ποσότητα, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από τον 22χρονο Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έκανε χρήση.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο εκτιμάται ότι η 19χρονη κατέρρευσε από την χρήση κοκαΐνης και έχασε τις αισθήσεις της. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στις φωτογραφίες, φαίνεται η 19χρονη κοπέλα εμφανώς να μην έχει τις αισθήσεις της και ο 26χρονος να την κουβαλάει τρέχοντας, με σκοπό να φύγει από το διαμέρισμα που είχε κλείσει διαμονή το κορίτσι με τον 23χρονο φίλο της.

Τι έδειξε η νεκροψία

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα της αιτίας παραμένει ανοιχτό. Οι απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η νεαρή κοπέλα.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι τρεις νεαροί

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βάρος από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών νεαρών αρχικά με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Η κατηγορία μετά και την ιατροδικαστική έρευνα αναβαθμίστηκε. Στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για : ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 17/4.

Έκρυψαν το κινητό της σε καφετέρια

Όπως προκύπτει από τις Αρχές, ο 23χρονος, μετά τη λιποθυμία της κοπέλας, φέρεται να επέστρεψε στο δωμάτιο, να έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο και να καθάρισε τον χώρο όπου, σύμφωνα με τους ίδιους τους συλληφθέντες, είχε γίνει χρήση κοκαΐνης.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως το κινητό της Μυρτούς βρέθηκε σήμερα σε καφετέρια του Αργοστολίου.

Το σκηνικό που περιγράφεται από τις Αρχές συνθέτει μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να θεωρούνται πλέον καθοριστικές για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.