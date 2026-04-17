Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη Μαρινέλλα, θυμούμενος τη στήριξη και τη ζεστασιά που του είχε δείξει στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της μεγάλης ερμηνεύτριας, ο ηθοποιός προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο κοινές τους φωτογραφίες και εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε τη Μαρινέλλα ως μια προσωπικότητα που στάθηκε δίπλα του σαν μητέρα, από την αρχή της καριέρας του, τονίζοντας ότι οι συμβουλές της θα τον συνοδεύουν πάντα.

Παράλληλα, τη χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, κάνοντας λόγο για τη γενναιοδωρία και την καλλιτεχνική της παρουσία που τον σημάδεψαν βαθιά.

