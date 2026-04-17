Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε δυναμικά στο στούντιο ηχογράφησης, έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που σημάδεψε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι το Πάσχα του 2025, κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού, κροτίδα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων, ενώ επηρεάστηκε και η όρασή του στο ένα μάτι.

Παρά τις δυσκολίες, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δεν εγκατέλειψε τη μουσική και πλέον επιστρέφει στη δημιουργία, δείχνοντας τη δύναμη και την επιμονή του.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ενημέρωσε τους ακολούθους του ότι βρίσκεται ξανά στο στούντιο και ετοιμάζει νέο τραγούδι, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας του έγραψε χαρακτηριστικά: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το νέο του κομμάτι θα έχει τίτλο «COMEBACK».

