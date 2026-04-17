Η Mercedes ανεβάζει ξανά τον πήχη στην τεχνολογία, παρουσιάζοντας το εσωτερικό της νέας ηλεκτρικής C-Class, όπου το βλέμμα πέφτει κατευθείαν στην τεράστια οθόνη 39,1 ιντσών που καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό.

Πρόκειται για το γνωστό MBUX Hyperscreen, το οποίο εκτείνεται από άκρη σε άκρη και ενσωματώνει πίνακα οργάνων, infotainment και οθόνη συνοδηγού σε μία ενιαία επιφάνεια. Η διάταξη αυτή μετατρέπει το εσωτερικό σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, περιορίζοντας σημαντικά την παρουσία φυσικών διακοπτών.

Η Mercedes προσφέρει διαφορετικές εκδοχές ανάλογα με τον εξοπλισμό. Στην κορυφή βρίσκεται η Hyperscreen ως ενιαία γυάλινη επιφάνεια, ενώ πιο κάτω υπάρχει η διάταξη Superscreen με τρεις ξεχωριστές οθόνες κάτω από κοινό panel. Στη βασική έκδοση, η εικόνα είναι πιο «παραδοσιακή», με μικρότερες ανεξάρτητες οθόνες.

Παρά τον ψηφιακό χαρακτήρα, η Mercedes δεν καταργεί πλήρως τα φυσικά χειριστήρια. Κάποιες βασικές λειτουργίες παραμένουν στην κεντρική κονσόλα και στο τιμόνι, διατηρώντας ένα στοιχείο εργονομίας που πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητο.

Το εσωτερικό ακολουθεί τη λογική «λιγότερα στοιχεία, περισσότερη τεχνολογία», με καθαρές γραμμές και minimal σχεδιασμό. Ολόκληρη η καμπίνα θυμίζει περισσότερο high-tech lounge παρά παραδοσιακό αυτοκίνητο, με έμφαση στην άνεση και την ψηφιακή εμπειρία. Παράλληλα, η νέα C-Class υπόσχεται βελτιωμένους χώρους χάρη στην ηλεκτρική πλατφόρμα και το επίπεδο δάπεδο, ενώ η συνολική αίσθηση ενισχύεται από στοιχεία όπως η πανοραμική οροφή με φωτισμό και τα προηγμένα υλικά επένδυσης.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το σύστημα βασίζεται στη νέα γενιά MBUX με υψηλή ανάλυση και στόχο να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες χωρίς πολύπλοκα μενού. Η Mercedes περιγράφει το εσωτερικό ως έναν «ψηφιακό χώρο χαλάρωσης», με έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στην εμπειρία ταξιδιού, με προηγμένα καθίσματα, βελτιωμένη ηχομόνωση και νέες λύσεις κλιματισμού.

Τεχνικές λεπτομέρειες, όπως αυτονομία, μπαταρίες και ιπποδυνάμεις, αλλά και η εξωτερική σχεδίαση, θα αποκαλυφθούν όλα στην επίσημη παγκόσμια παρουσίαση στις 20 Απριλίου.