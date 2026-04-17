Το Yaris Cross δεν χρειάζεται συστάσεις. Από την παρουσίασή του το 2021, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως το πιο δημοφιλές μοντέλο της Toyota στην Ευρώπη, με τις πωλήσεις να φτάνουν τις 200.000 μονάδες, μόνο το 2025, ενώ αποτελεί και το κορυφαίο σε πωλήσεις B-SUV στην κατηγορία του.

Το αγαπημένο B-SUV των Ελλήνων ανανεώνεται στιλιστικά, αποκτά περισσότερο εξοπλισμό, νέες χρωματικές επιλογές και φυσικά συνεχίζει να είναι εξίσου αποδοτικό και οικονομικό.

Το ανανεωμένο Yaris Cross υιοθετεί μια πιο εκλεπτυσμένη και σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση, με βασικό σημείο αναφοράς το πλήρως επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα. Η νέα μάσκα με κυψελοειδές μοτίβο, βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, συνδυάζεται με μαύρα στοιχεία στο κάτω μέρος και έντονους θόλους τροχών, ενισχύοντας τη δυναμική SUV παρουσία. Παράλληλα, οι ανανεωμένοι προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας συμβάλλουν στη συνολική εικόνα, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών στις ανώτερες εκδόσεις αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια, με επενδύσεις σε απόχρωση πλατίνας στις πόρτες και τον πίνακα οργάνων να δημιουργούν μια πιο σύγχρονη και ενιαία αισθητική. Η έκδοση Style αποκτά σπορ καθίσματα με βελτιωμένη πλευρική στήριξη, ενώ στην έκδοση Elegant χρησιμοποιούνται μερικώς δερμάτινες επενδύσεις με το νέο υλικό SakuraTouch, το οποίο ενσωματώνει ανακυκλωμένα και φυτικής προέλευσης στοιχεία, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, με την τελευταία να προσθέτει πιο σπορ χαρακτήρα μέσω αποκλειστικών σχεδιαστικών στοιχείων, ειδικής ρύθμισης ανάρτησης και διαφορετικής αισθητικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα:

Η έκδοση Style περιλαμβάνει πλέον το σπορ κάθισμα που μέχρι πρότινος προοριζόταν αποκλειστικά για την έκδοση Elegant. Διαθέτει το ίδιο ένθετο σε χρώμα πλατίνας και ραφές τριών χρωμάτων σε αντίθεση, ενισχύοντας την εκλεπτυσμένη αίσθηση του εσωτερικού.

Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις. Στην έκδοση αυτή χρησιμοποιείται το νέο και προηγμένο υλικό SakuraTouch®, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, αναβαθμίζοντας την αισθητική και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή των υλικών έως και κατά 95% σε σύγκριση με το γνήσιο δέρμα.

Από την έκδοση Style και πάνω, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσθέτει μια επιπλέον πινελιά κομψότητας, ενώ ο ασύρματος φορτιστής αναβαθμίζει το επίπεδο άνεσης. Η πίσω πόρτα με ηλεκτρική λειτουργία διατίθεται επίσης ως βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Elegant. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εξωτερικούς καθρέπτες με αυτόματη αναδίπλωση.

Η πιο τεχνική και προσανατολισμένη στις επιδόσεις εμφάνιση της έκδοσης GR Sport, ξεκινά από τον μοναδικό εμπρός προφυλακτήρα. Αυτός ενσωματώνει αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, που τονίζουν το φαρδύ και σπορ αποτύπωμά του, το οποίο ενισχύεται από τις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με μηχανουργική κατεργασία. Στο εσωτερικό, τα αποκλειστικά για την έκδοση σπορ καθίσματα τύπου suede, με γκρι επένδυση και κόκκινες ραφές, προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας και βελτιωμένη στήριξη,

συνδυάζοντας την καθημερινή άνεση με έναν αμιγώς σπορ χαρακτήρα.

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων, το Hybrid 130 αποτελεί τη βασική επιλογή, αποδίδοντας 130 ίππους και 185 Nm ροπής, με επιτάχυνση 0-100χλμ./ώρα σε 10,7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 5,1 λίτρων/100χλμ. με εκπομπές CO₂ από 99 έως 115 g/km. Διατίθεται τόσο με εμπρόσθια κίνηση όσο και με σύστημα τετρακίνησης AWD-i. Παράλληλα, το Hybrid 115 προσφέρεται στις βασικές εκδόσεις, με ισχύ 116 ίππων και κατανάλωση που κυμαίνεται από 4,4 έως 4,7 λίτρα/100χλμ.

Το Yaris Cross διατηρεί τον πρακτικό του χαρακτήρα, με ευέλικτη εσωτερική διαρρύθμιση και πίσω καθίσματα που αναδιπλώνονται σε αναλογία 40:20:40, ενισχύοντας τη χρηστικότητα στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η συνολική εμπειρία έχει αναβαθμιστεί με βελτιώσεις σε επίπεδο ηχομόνωσης και άνεσης, καθώς και με σύγχρονα συστήματα συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται το Toyota Smart Connect με cloud πλοήγηση και φωνητικό βοηθό, καθώς και πλήρης ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Τα συστήματα Toyota T-Mate με Toyota Safety Sense ενισχύουν το επίπεδο ασφάλειας, ενώ επιπλέον τεχνολογίες, όπως το Blind Spot Monitor και το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, ενσωματώνονται στις ανώτερες εκδόσεις.

Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στο έτος, συνεχίζοντας την πορεία ενός μοντέλου που παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των B-SUV.