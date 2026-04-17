Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Απριλίου, ο Βαγγέλης Γαλιατσάτος, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, στην Κεφαλονιά.

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος αρσιβαρίστας προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του οπτική. Αρχικά παραδέχτηκε πως έγινε χρήση ναρκωτικών ουσιών και έπειτα υποστήριξε πως νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση.

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί.

Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να έχει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκωματιές στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου, τον Αλβανό (22χρονος), που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11, με μία κοπέλα. Παράλληλα, ειδοποίησα το ΕΚΑΒ.

Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της. Μέχρι την ώρα που ήρθε το ΕΚΑΒ».

Τι ισχυρίστηκαν οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι

Πέρα από τον Γαλιατσάτο, ενώπιον των Αρχών απολογήθηκαν και οι άλλοι δύο νεαροί (22 και 23 ετών), των οποίων οι δικηγόροι έκαναν δηλώσεις έξω από τα Δικαστήρια Κεφαλονιάς.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και υποστήριξε πως «χρονικά εμφανίζεται τρεις ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα».

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, από πλευράς της οικογένειας του δικού μου εντολέα για την απώλεια της ζωής της 19χρονης. Είναι συγκλονιστική η υπόθεση αυτή. Θέλω να σας πω ότι για τον άνθρωπο, τον οποίο εκπροσωπώ, πως δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Χρονικά εμφανίζεται τρεις ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο εντολέας μου εμφανίζεται στις 3:30 και διαμένει σε άλλο δωμάτιο, με άλλο πρόσωπο, που θα δηλωθεί κανονικά στο πλαίσιο της διεξαχθείσας ανακρίσεως, ώστε να φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Του ζητάνε βοήθεια στις 4:20, γεγονός της κρίσης που παθαίνει και χάνει τις αισθήσεις της η κοπέλα. Του χτυπούν την πόρτα και του ζητούν βοήθεια. Αυτή είναι ουσιαστικά η δική του εμπλοκή», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αλετράς.

Επιπλέον, υποστήριξε πως η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια, ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί μεταξύ αρσιβαρίστα και 23χρονου για το ΕΚΑΒ

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ανέφερε ότι η Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε: «Οι γιατροί πού ήταν; Δεν υπήρχε κανένας».

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτούς και η πολιτεία και ο υπουργός, ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πού ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από εκεί και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε και εμάς τι έγινε.

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το κινητό του. Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να την πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε. Δεν ξέρω τι καθάριζαν και ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό (της Μυρτούς), το πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν, για να το πάρει η φίλη της.

Ένα παιδί 23 χρονών, το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές για τίποτα, το χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και του ασκεί δίωξη με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη».

Όπως προαναφέραμε, στην απολογία του ο αρσιβαρίστας είπε ότι εκείνος κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως ο συνήγορος του 23χρονου δηλώνει πως ο εντολέας του ήταν αυτός που πήρε τηλέφωνο.