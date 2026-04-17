Σε ανανέωση του αμυντικού τους συμφώνου προχωρούν Ελλάδα και Γαλλία, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, οι δύο χώρες αναμένεται να παρατείνουν για ακόμη πέντε χρόνια τη συμφωνία που υπεγράφη το 2021, ενώ οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικύρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, αναμένεται να υπογραφούν επιμέρους συμφωνίες που θα ενισχύουν τη συνεργασία σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων με το Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας για τις διατλαντικές σχέσεις και το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ανανεωμένο σύμφωνο θα περιλαμβάνει και νέα ρήτρα αυτόματης ανανέωσης, ενισχύοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.