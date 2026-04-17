Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, αντιμετωπίζοντας τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τελουμένης δια παραλείψεως.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν την κοπέλα. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα.

Λίγο πριν τις 12:00 της Παρασκευής, 17 Απριλίου, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία έχει αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα. Οι εμπλεκόμενοι είναι 22, 23 και 26 ετών, αντίστοιχα.

Στα Δικαστήρια Κεφαλονιάς πρώτος έφτασε, με σκυμμένο κεφάλι, ο 26χρονος αρσιβαρίστας, και ακολούθησαν οι άλλοι δύο φορώντας κουκούλες και αλεξίσφαιρα. Όπως όλα δείχνουν και με βάση τις δηλώσεις των δικηγόρων τους και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ τελέστηκε σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

«Ο 22χρονος δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό»

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Νίκος Αλετράς, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό και υποστήριξε πως «χρονικά εμφανίζεται τρεις ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα».

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, από πλευράς της οικογένειας του δικού μου εντολέα για την απώλεια της ζωής της 19χρονης. Είναι συγκλονιστική η υπόθεση αυτή. Θέλω να σας πω ότι για τον άνθρωπο, τον οποίο εκπροσωπώ, πως δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό. Χρονικά εμφανίζεται τρεις ώρες αργότερα από την είσοδο και την έλευση του ενός κατηγορουμένου με τη θανούσα στο συγκεκριμένο κατάλυμα. Ο εντολέας μου εμφανίζεται στις 3:30 και διαμένει σε άλλο δωμάτιο, με άλλο πρόσωπο, που θα δηλωθεί κανονικά στο πλαίσιο της διεξαχθείσας ανακρίσεως, ώστε να φανεί ότι δεν έχει καμία σχέση. Του ζητάνε βοήθεια στις 4:20, γεγονός της κρίσης που παθαίνει και χάνει τις αισθήσεις της η κοπέλα. Του χτυπούν την πόρτα και του ζητούν βοήθεια. Αυτή είναι ουσιαστικά η δική του εμπλοκή», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αλετράς.

Επιπλέον, υποστήριξε πως η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια, ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

«Ο 23χρονος πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ – Οι γιατροί πού ήταν;»

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 23χρονου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ανέφερε ότι η Μυρτώ έφτασε ζωντανή στο νοσοκομείο και σημείωσε: «Οι γιατροί πού ήταν; Δεν υπήρχε κανένας».

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτούς και η πολιτεία και ο υπουργός, ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί πού ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από εκεί και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε και εμάς τι έγινε.

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το κινητό του. Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να την πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε. Δεν ξέρω τι καθάριζαν και ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό (της Μυρτούς), το πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν, για να το πάρει η φίλη της.

Ένα παιδί 23 χρονών, το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές για τίποτα, το χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και του ασκεί δίωξη με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη».

Πάντως, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς δεν ήταν στη θέση τους όταν διακομίστηκε η Μυρτώ: «Διαψεύδω μετά βδελυγμίας τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών της Κεφαλονιάς ότι δεν ήταν στη βάρδια όταν έφτασε εκεί η 19χρονη Μυρτώ. Δεν δέχομαι τις ύβρεις, τις κατηγορίες και τις απειλές κατά των γιατρών. Ήταν στη θέση τους, το κορίτσι έλαβε άμεσα ανάνηψη, βρέθηκε γιατρός και αναισθησιολόγος, τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Οι γιατροί ήταν στο καθήκον τους και πρόσφεραν όσα μπορούσε να προσφέρει η ιατρική επιστήμη».