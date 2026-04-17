Χρήστος Μαζάνης

Ακόμα μια επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδήγησε σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι άνδρες της Δίωξης πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε Κορυδαλλό, Νίκαια και Κερατσίνι. Συνελήφθησαν τρία άτομα ενώ κατασχέθηκαν 27 κιλά κοκαΐνης και ποσότητες κάνναβης.

Όσον αφορά στους συλληφθέντες πρόκειται για δύο Έλληνες , ηλικίας 29 και 21 ετών, καθώς και μια Μολδαβή ηλικίας 39 ετών.

Όπως προέκυψε και οι τρεις έχουν ποινικό παρελθόν. Κατά περίπτωση έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και σε κάποιους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η 39χρονη συνελήφθη εντός αυτοκινήτου να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους ενός κιλού και 120 γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος εντοπίστηκε να κατέχει και για λογαριασμό του 29χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 50 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών στο Κερατσίνι , όπου ο 29χρονος και ο 21χρονος κατείχαν από κοινού, με σκοπό τη διακίνηση, κοκαΐνη μικτού βάρους 26 κιλών και 228 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους 80,9 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 40,9 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες πουλούσαν από 20.000 έως 25.000 ευρώ το κιλό την κόκα σε άλλα άτομα και σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης

-121,8- γραμμάρια κάνναβης

-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

-56.080 ευρώ

-2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

– Ι.Χ. δίκυκλα,

-4 κινητά τηλέφωνα και

-ζεύγος κλειδιών

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, το προσδοκώμενο παράνομο όφελος των κατηγορούμενων, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 570.000 ευρώ.