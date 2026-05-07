Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας 28χρονου υπηκόου Τουρκίας, η οποία έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 27-04-2026, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθη από το Γραφείο Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, δυνάμει σχετικού εντάλματος, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 2 ομοεθνείς του, 24 και 25 ετών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 27-04-2026, ο 28χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό από άγνωστους δράστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στον δεξί μηρό και τη διακομιδή του σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, συλλέχθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω αξιοποίηση των οποίων, σε συνδυασμό με τα προανακριτικά δεδομένα και τις ειδικές ανακριτικές πράξεις που εφαρμόστηκαν, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση των 3 υπηκόων Τουρκίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο 24χρονος κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε στον δεξί μηρό τον παθόντα, ενώ οι δυο ομοεθνείς του, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές.

Βραδινές ώρες της 05-05-2026 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν και προσήγαγαν τον 34χρονο Τούρκο μαζί με έτερο 25χρονο ομοεθνή του, καθώς τα στοιχεία του πρώτου είχαν καταχωρηθεί στην εφαρμογή ειδικού μέτρου ελέγχου.

Από την έρευνα στην οικία των ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αμάνικο μπουφάν του 34χρονου κατηγορούμενου, το οποίο προσομοίαζε με το αντίστοιχο που φορούσε την ημέρα του πυροβολισμού, καθώς και πτυσσόμενο μαχαίρι συνολικού μήκους είκοσι -20-εκατοστών, με μήκος λάμας 9 εκατοστά.

Ο 34χρονος συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Επιπλέον, λόγω της κατοχής του μαχαιριού, κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, από κοινού με τον έτερο 25χρονο, για τον οποίο επιπρόσθετα κινείται διαδικασία διοικητικής απέλασης.

Σημειώνεται ότι, ο 24χρονος και ο 35χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για τα αδικήματα της αρπαγής, εκβίασης και παράβασης της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.