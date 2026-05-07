Κεκλεισμένων των θυρών θα δώσει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο του φετινό εντός έδρας αγώνα (αντίπαλος θα είναι ο ΠΑΟΚ) που θα είναι (εκτός απροόπτου) και ο τελευταίος στην ιστορία του στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε στους «πράσινους» ποινή μιας αγωνιστικής χωρίς κόσμο διότι οι φίλαθλοί τους «έρριψαν κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, και συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

