Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που παρασύρθηκε από ένα βανάκι, ενώ κινούνταν με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει τραύμα στο κεφάλι, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στην περιοχή του θώρακα και διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο και κατόπιν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη λόγω κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Οι συγγενείς του περνούν ώρες αγωνίας, χωρίς να γνωρίζουν πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και αν θα σωθεί το παιδί. Η αστυνομία ακόμη ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου τραυματίστηκε τόσο σοβαρά.

Αυτό που γνωρίζουν, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι ότι ο 12χρονος κινούνταν με ταχύτητα 25 χιλιομέτρων την ώρα, όταν συνέβη το ατύχημα επί της οδού Θρασυβούλου στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος πήγαινε να συναντήσει τους φίλους του για να παίξουν μπάσκετ, καθώς δεν είχε σχολείο, λόγω απεργίας των καθηγητών.

Η τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, με τις ευχές όλων να συνοδεύουν τον 12χρονο και την οικογένειά του σε αυτές τις κρίσιμες ώρες.