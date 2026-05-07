Στην εξιχνίαση μιας σοβαρής υπόθεσης απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στη Μυτιλήνη, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αποκαλύπτοντας τη δράση κυκλώματος που της απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα κοσμήματα.

Οι επιτήδειοι, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να αφαιρέσουν από 85χρονη γυναίκα στη Μυτιλήνη το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων, ηλικίας 22, 23 και 15 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άγνωστα άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο άγνωστοι άνδρες τηλεφώνησαν στην 85χρονη και προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της

Την έπεισαν μάλιστα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας, και να τα τοποθετήσει σε σακούλα σε σημείο που της υπέδειξαν, κοντά στην είσοδο του σπιτιού της.

Λίγο αργότερα, η σακούλα με τα 80.000 ευρώ και τα κοσμήματα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ, αφαιρέθηκε από το σημείο.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο 15χρονος φέρεται να παρέλαβε την τσάντα με τη συνδρομή του 23χρονου, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους διέφυγαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 6.300 ευρώ.

Στην επιχείρηση για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθοριστική ήταν η συμβολή της Ο.Π.Κ.Ε. Μυτιλήνης και του Τμήματος Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.