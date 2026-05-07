Βίντεο – Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως «θαμνάκια», από όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Το χρονικό της σύλληψης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «θαμνάκια» της Greek Mafia, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας, συνέλαβαν 3 Έλληνες, ενώ ταυτοποίησαν και έναν έγκλειστο που βρίσκεται στις φυλακές.

Ακόμη, αναζητούνται άλλα δύο άτομα, ενώ πραγματοποιούνται και έρευνες σε σπίτια.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση είναι συνολικά 6 άτομα. Δύο Έλληνες, δύο άτομα με αλβανική καταγωγή, και δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν βρεθεί αποτυπώματά τους στη δολοφονία Μοσχούρη αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι συλληφθέντες, εκτός από την ανθρωποκτονία Μοσχούρη, αντιμετωπίζουν παράλληλα κατηγορίες για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία, τον Αύγουστο του 2024, καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία, με στόχο ξανά μέλος της Greek Mafia.

Αναφορικά με τις κατηγορίες για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συλληφθέντες είχαν τοποθετήσει κάμερες σε σπίτι αλλά και gps σε αυτοκίνητο γυναίκας. Το είχε αντιληφθεί μάλιστα και η ίδια. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για κακούργημα.

Ο δεύτερος Έλληνας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παλιός κακοποιός ενώ έχει παρελθόν σε υποθέσεις κλοπών αυτοκινήτων.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Γιώργος Μοσχούρης, που εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia.

Το θύμα έβγαινε από ιατρικό κέντρο στην περιοχή, όταν τον πλησίασαν δύο άτομα τον πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν.

Ο Μοσχούρης που είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη το Τμήμα Εκβιαστών, είχε δεχθεί ξανά στο παρελθόν δολοφονική επίθεση.

Το σχέδιο των εκτελεστών εφαρμόστηκε μέρα μεσημέρι, όταν περίμεναν να βγει το θύμα τους από την κλινική, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ με τις περισσότερες σφαίρες να βρίσκουν στο κεφάλι το θύμα.

Από το σημείο της δολοφονίας οι Αρχές συνέλεξαν 20 κάλυκες οι οποίοι στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αμέσως μετά οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ λίγο αργότερα, η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για αυτοκίνητα που καίγονται, για να επικεντρωθεί περισσότερο σε ένα φλεγόμενο ΙΧ στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν κλέψει ένα από τα δύο οχήματα και μάλιστα η ιδιοκτήτρια του ΙΧ δεν είχε αντιληφθεί την κλοπή και πίστευε πως ήταν παρκαρισμένο στο σημείο όπου το άφησε.

Το παρελθόν του Γιώργου Μοσχούρη ή «θαμνάκια» και οι εχθροί του

Η ιστορία του «Θαμνάκια» ή «Τρελού» ή «Μεγάλου», όπως ήταν γνωστός στα στέκια των παρανόμων αλλά και των διωκτικών αρχών ο Γιώργος Μοσχούρης, ξεκινά στις αρχές του 2000 όταν το όνομα του συμπεριλήφθηκε σε μια μεγάλη δικογραφία που είχε σχηματίσει το Τμήμα Εκβιαστών με όλα τα «βαριά» ονόματα της νύχτας, της εποχής εκείνης.

Ήταν την ίδια περίοδο που η ελληνική κοινωνία συγκλονιζόταν από την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» με τους συλληφθέντες για την τρομοκρατία να τραβούν πάνω τους όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και με τον καιρό από «περιφερειακό μέλος», έγινε «πρώτο βιολί» στον κόσμο της παρανομίας και των εκβιασμών.

Τον Δεκέμβριο του 2003 κατηγορείται ότι με ένα ακόμα άτομο είχαν στήσει καρτέρι σε επιχειρηματία και ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στη λεωφόρο Συγγρού ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει σπίτι του στην Ηλιούπολη. Οι αρχές υποστήριζαν ότι λειτουργούσε για λογαριασμό τρίτου προσώπου με τον οποίο ο επιχειρηματίας είχε οικονομικές διαφορές.

Επόμενη εμπλοκή του «Θαμνάκια» ήταν στη δικογραφία που σχηματίστηκε για τον ξυλοδαρμό του διεθνούς διαιτητή Κύρου Βασσάρα τον Οκτώβριο του 2010 την ώρα που κατέβαινε από το ταξί για να πάει στο σπίτι των πεθερικών του στα Καμίνια. Οι δράστες, που δεν είχαν πει ούτε λέξη, τον είχαν χτυπήσει με ένα ξύλο στο κεφάλι, την ωμοπλάτη και το πόδι. Για να γλιτώσει ο πρώην διαιτητής μπήκε στο ταξί και έφυγε. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αρχές, ανέφεραν μεταξύ άλλων, ότι «φερόμενος ως συντονιστής της επιχείρησης ήταν ο Γ.Μ., ενώ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, εντοπίζεται από τις κεραίες του ΟΑΚΑ, και στη συνέχεια «ξεκινά μια ταχύτατη πορεία και κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, κατευθυνόμενος προς Πειραιά…».

Ήταν Δεκέμβριος του 2015 όταν κατηγορήθηκε ότι, μεταξύ άλλων «οι τρεις οργανώσεις συνεργάζονταν μεταξύ τους, μοίραζαν τις περιοχές δραστηριοποίησης και τα καταστήματα στα οποία παρείχαν προστασία ενώ είχαν μέλη τα οποία ενεργούσαν από κοινού κατά την προσέγγιση των καταστηματαρχών και την είσπραξη της «προστασίας». Ο Μοσχούρης φέρεται να ήταν το αρχηγικό μέλος μιας εκ των τριών εγκληματικών οργανώσεων. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης και για ένα χρονικό διάστημα έμεινε μέσα στην φυλακή.

Πώς έγινε από θύτης… θύμα

Από τον ρόλο του «θύτη», το 2020 βρέθηκε στη θέση του «θύματος». Τον Ιούλιο άγνωστοι του στήνουν καρτέρι έξω από φούρνο στη λεωφόρο Βάρης, στη Βούλα. Τον «γαζώνουν» με τουλάχιστον 13 σφαίρες και για να γλυτώσει κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ στη συνέχεια βρήκε «καταφύγιο» στο θωρακισμένο όχημα του.

Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρέμεινε για νοσηλεία κάποιες μέρες. Από τότε, επισήμως, δεν είχε κατηγορηθεί ή απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για το παραμικρό. Το όνομα του είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία της δολοφονίας του Γιώργου Καραιβάζ, με ενδείξεις για τυχόν ηθική αυτουργία.

Ποτέ όμως οι ενδείξεις δεν έγιναν αποδείξεις και έτσι δεν κλήθηκε ούτε κατηγορήθηκε είτε κατά την διάρκεια της κύριας ανάκρισης ή της εκδίκασης της υπόθεσης. Επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης ήταν με τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης τσιγάρων από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς υπήρχαν πληροφορίες που έλεγαν ότι σε βάρος του υπήρχε ανοιχτό «συμβόλαιο θανάτου».

Πληροφορίες μάλιστα έκαναν λόγο για την ανοιχτή του κόντρα με τον Ουκρανό «Έντικ», ο οποίος, σύμφωνα με το Ελληνικό FBI, κινεί τα νήματα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων στα Βαλκάνια.

