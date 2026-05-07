Το βίντεο από το τροχαίο που οδήγησε στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στις 02:00 τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου του 2023 σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης. Ο Γιώργος ήταν συνοδηγός στο όχημα, ενώ στο τιμόνι ήταν o καλός του φίλος, ο Νικήτας.

Το αυτοκίνητο, λοιπόν, που οδηγούσε ο Νικήτας ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 17χρονος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Αφού απεγκλώβισαν τον Γιώργο, τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εκεί ο νεαρός έδωσε μάχη για τη ζωή του. Πάλεψε σκληρά στη ΜΕΘ για 19 ημέρες, αλλά δυστυχώς η καρδιά του έπαψε να χτυπά.

Ο πόνος της οικογένειάς του ήταν τόσο βαρύς που είχε μετατραπεί σε μίσος και ανεξέλεγκτο θυμό για τον Νικήτα, τον οδηγό του οχήματος. Ο Κώστας Παρασύρης, ο πατέρας του άτυχου Γιώργου, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον χαμό του παιδιού του και αυτό ήταν που τον οδήγησε να πυροβολήσει έξι φορές τον 21χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Εδώ και τρία χρόνια ο Νικήτας φοβόταν για την ζωή του και είχε πάει πολλές φορές στις Αρχές, καθώς ο 54χρονος τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατό του γιού του και τον απειλούσε.

Πηγή:Cretalive