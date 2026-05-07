Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/05) στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο με πατίνι.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 10:00, το όχημα που κινείτο επί της οδού Θρασυβούλου παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 12χρονο αγόρι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και παρέλαβε τον αναβάτη του πατινιού με σκοπό να τον μεταφέρει στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, καθώς ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από το οικείο ΑΤ.