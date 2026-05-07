Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός προχώρησαν σε μια σημαντική επιχειρηματική επένδυση, όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του ανέλαβαν για την Ελλάδα την αντιπροσωπεία των καλλυντικών με την υπογραφή του Brad Pitt.

Πρόκειται για τα πολυτελή καλλυντικά προσώπου και σώματος «Le Domaine», που αφορούν γυναίκες και άντρες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σειρά skincare που δημιούργησε ο Brad Pitt είναι σε συνεργασία με τη διάσημη οικογένεια οινοποιών Perrin. Το brand συνδυάζει φυσικά δραστικά συστατικά από τα σταφύλια του Château Miraval με προηγμένη τεχνολογία skincare, δημιουργώντας προϊόντα που απευθύνονται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Ο Brad Pitt έχει δηλώσει ότι στόχος του δεν ήταν να δημιουργήσει ακόμη ένα celebrity beauty brand, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση περιποίησης που βασίζεται στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέκτησε το πρώτο παιδί του με την Αλεξάνδρα Νίκα στις 22 Νοεμβρίου 2024, ένα αγοράκι που πήρε το όνομα Βασίλης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ιδιωτική τελετή στις 7 Ιουλίου 2025, ενώ τώρα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, το οποίο θα είναι κορίτσι.