Το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας-έκπληξη με την ΕΡΤ φαίνεται πως εξετάζει ο Άκης Πετρετζίκης. Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα, ο γνωστός σεφ είχε μια πρώτη επαφή με στελέχη της ΕΡΤ, η οποία, αν και σε αρχικό στάδιο, δείχνει πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης κοινού εδάφους.

Αρχικά η Ναταλία Ανδρικοπούλου παρουσίασε την είδηση με τη μορφή κουίζ, αναφέροντας: «Ποιος παρουσιαστής υπεράνω πάσης υποψίας, που δεν πάει το μυαλό σου καθόλου εύκολα σε αυτό το πρόσωπο, έκανε ραντεβού με την ΕΡΤ; Είναι παρουσιαστής και έχει και μια άλλη ιδιότητα. Δεν είναι κάτι που εύκολα πάει το μυαλό σου. Προέρχεται προφανώς από την ιδιωτική τηλεόραση, την ψυχαγωγία. Πολλά χρόνια στην ιδιωτική τηλεόραση και δεν είχαμε ακούσει ποτέ, δεν υπήρχε υποψία συνεργασίας με την ΕΡΤ και για αυτό λέμε ότι είναι υπεράνω πάσης υποψίας».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως: «Μιλάω για τον πρώτο Έλληνα MasterChef, τον Άκη Πετρετζίκη, ο οποίος, μαθαίνω, πως πριν από λίγες μέρες μπήκε στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Υπάρχουν άνθρωποι που τον είδαν με τα ματάκια τους και μου το μετέφεραν και είχε συνάντηση με ανθρώπους της ΕΡΤ. Έχει δύο εκπομπές και είναι 8 χρόνια στον Alpha. Ανανέωσε πέρσι αλλά επειδή ο Μάιος μπήκε και είναι ο μήνας της φράουλας και των μεταγραφών, δεν απαγορεύονται τα ραντεβού. Από ό,τι μαθαίνω ήταν λίγο διερευνητική αυτή η συνάντηση, για ενδεχόμενο συνεργασίας μελλοντικά. Μπορεί να είναι σε δυο χρόνια ή και αργότερα».

govastiletto.gr – Άκης Πετρετζίκης: Έγινε 40 ετών! Η τούρτα – υπερπαραγωγή που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του