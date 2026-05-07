Αν οι λέξεις κέρδιζαν πολέμους, η σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην βρίσκει διέξοδο από έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε το πολύ ενάμιση μήνα και τώρα έχει φτάσει στην 10η εβδομάδα του.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε δύο παγίδες που ο ίδιος δημιούργησε, μία γεωπολιτική και μία εσωτερική. Η επιρροή του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και η άρνησή του να υποχωρήσει σημαίνουν, ότι δεν μπορεί να τερματίσει οριστικά τον πόλεμο με ένα αποδεκτό στρατιωτικό κόστος.

Η παράταση της σύγκρουσης έχει εγκλωβίσει τον Τραμπ σε ένα έντονο πολιτικό αδιέξοδο, καθώς ο εσωτερικός αντίκτυπος των επιλογών του περιορίζει δραματικά τα περιθώρια κινήσεών του. Με τη δημοτικότητά του να γκρεμίζεται, την τιμή της βενζίνης να υπερβαίνει τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι και την κοινή γνώμη να εναντιώνεται ολοένα και περισσότερο στον πόλεμο, ο πολιτικός χώρος για τη συνέχιση της αντιπαράθεσης έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελπίδες για εκτόνωση βασίζονται πλέον σε ένα συνοπτικό, μονοσέλιδο υπόμνημα που διαπραγματεύονται οι δύο χώρες. Το συγκεκριμένο έγγραφο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και την ενεργοποίηση μιας περιόδου 30 ημερών για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. Αν και μια τέτοια απλοποιημένη λύση φαίνεται να ταιριάζει στην προσέγγιση του Τραμπ, φαίνεται δύσκολο ένα κείμενο μιας μόνο σελίδας να μπορέσει να διευθετήσει οριστικά μια εχθρότητα μισού αιώνα με την Τεχεράνη. Τα περίπλοκα πυρηνικά προγράμματα, οι εξοπλισμοί και τα δίκτυα των ένοπλων συμμάχων του Ιράν παραμένουν ζητήματα που δύσκολα θα επιλυθούν με ένα μονοσέλιδο υπόμνημα.

Οι απαιτήσεις του Ιράν για τεράστια ελάφρυνση των κυρώσεων προκειμένου να αναζωογονήσει την οικονομία του, καθώς και η επιθυμία του να επωφεληθεί από τη διέλευση πετρελαιοφόρων και δεξαμενόπλοιων φυσικού αερίου μέσω από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει μετατρέψει σε μείζον στρατηγικό του πλεονέκτημα.

Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την Πέμπτη την απάντησή του σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις αποτελούν την πιο σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι σήμερα. Το CNN τονίζει, πως αυτή τη φορά η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, καθώς το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της σύγκρουσης είναι δεινό για όλους και συνεχώς αυξάνεται.

Πώς έχει αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, οι αδυναμίες στη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ αποκαλύφθηκαν, ίσως ακούσια, από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου την Τρίτη, όταν δήλωνε ότι ο Τραμπ «κρατά όλα τα χαρτιά» και επέμεινε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα γονάτιζε τελικά το Ιράν.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η προτίμηση των ΗΠΑ ήταν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ: «Οποιοσδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Καμία νάρκη στο νερό. Κανείς δεν πληρώνει διόδια. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε και αυτός είναι ο στόχος εδώ».

Βέβαια, όπως σημειώνει το CNN, το Στενό ήταν ήδη ανοιχτό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όμως η διαφορά είναι πως τώρα το Ιράν κατάλαβε πως μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως αποτρεπτικό εργαλείο. Το γεγονός ότι το ζωτικής σημασίας στενό βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υπογραμμίζει πώς η στρατηγική ισορροπία του πολέμου κλίνει υπέρ της Τεχεράνης.

Μια γρήγορη εκεχειρία είναι ζωτικής σημασίας. Για τον Αμερικανικό στρατό που βρίσκεται σε κίνδυνο, για τους ανυπεράσπιστους πολίτες του Ιράν, για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως που έχουν ταλαιπωρηθεί από τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και έχουν πληγεί οικονομικά από τον πόλεμο του Τραμπ.