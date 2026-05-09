Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στα Βασιλικά της Λευκάδας. Οι Αρχές επικεντρώνονται στην πλήρη τεχνική ανάλυση του σκάφους, εξετάζοντας τη χώρα κατασκευής, τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Οι ερευνητές αξιολογούν το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς το drone θεωρείται απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και τα σκάφη αναψυχής στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με πηγές, εξετάζεται αν το σκάφος προοριζόταν να πλήξει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο»).

Παράλληλα, όμως, θεωρείται πολύ πιθανό το drone να παρέκκλινε της πορείας του λόγω απώλειας σήματος ή τηλεκατεύθυνσης, ενώ τέλος, διερευνάται αν το συγκεκριμένο σκάφος αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης αποστολής πολλαπλών drones που δρουν στη νότια Μεσόγειο.

Στο εσωτερικό του drone εντοπίστηκαν τέσσερις χειρόγραφες σελίδες με σημειώσεις για τη συνδεσμολογία και τη λειτουργία του, στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην ταυτότητα των χειριστών του.

Το γεγονός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το BBC και το Reuters, με το βρετανικό δίκτυο να επισημαίνει ότι οι ελληνικές Αρχές εξετάζουν με προσοχή τη σύνδεση του «μυστηριώδους» αυτού ευρήματος με τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών μεταφορών στο Ιόνιο.