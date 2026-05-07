Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα, όταν μια ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει με zip line μια διαδρομή πάνω από έναν καταρράκτη και έπεσε στο κενό, χάνοντας τη ζωή της.

Η 16χρονη Λιού φώναζε «δεν είναι δεμένο σωστά», χωρίς, κανείς να της δίνει σημασία, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της «βόλτας» με το zip line, η ανήλικη έπεσε από την τροχαλία στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν και βρήκε τραγικό θάνατο.

Η 16χρονη από τη πτώση, έπεσε πάνω σε βράχια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το πάρκο έκλεισε μετά το δυστύχημα για θέματα ασφαλείας.