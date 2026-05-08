Ένα αδιανόητο περιστατικό ξυλοδαρμού εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μπροστά στα μάτια πελατών και εργαζομένων, αρπάζοντάς την από τα μαλλιά και ρίχνοντάς την στο πάτωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Δείτε το βίντεο με τον ξυλοδαρμό:

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι φωνές της γυναίκας ακούστηκαν μέχρι το δρόμο όταν ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να την είχε ακολουθήσει, της επιτέθηκε.

Την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά μέχρι που την έριξε στο πάτωμα.

Η κοπέλα αντέδρασε, ενώ άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέχρι που ο άνδρας την απελευθέρωσε από τα χέρια του.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν στο «100», ενώ ο πρώην σύντροφος την «κοπάνησε».

Εντοπίστηκε, όμως, να περπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να πάει για καφέ στο συγκεκριμένο κατάστημα και έτσι του έδειξαν το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητα του.

Ο αστυνομικός βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει τον άνδρα και έτσι τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που στο μεταξύ είχαν φθάσει στο σημείο.