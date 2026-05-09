Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν άψογα, μια σε βάθος έρευνα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών που έχουν υποστεί οι στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Οι New York Times συνέκριναν ιρανικό προπαγανδιστικό υλικό, με εικόνες από ευρωπαϊκές δορυφορικές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας πλήγματα σε 18 στρατιωτικές τοποθεσίες, σε επτά διαφορετικές χώρες.

Η σύγκρουση δεν περιορίστηκε μόνο σε υλικές ζημιές, καθώς τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν απώλειες στο αμερικανικό προσωπικό. Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε κέντρο διοίκησης στο Κουβέιτ. Ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε από πλήγμα στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, το οικονομικό κόστος των επιθέσεων είναι δυσθεώρητο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μόνο η απώλεια αεροσκαφών στις βάσεις αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ενδεικτικά, η επισκευή ή αντικατάσταση ενός και μόνο συστήματος ραντάρ, που υπέστη ζημιές στην Ιορδανία, ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι τα ιρανικά drones πέτυχαν πλήγματα ακριβείας σε κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών και αεράμυνας. Στο Μπαχρέιν, χτυπήθηκαν θόλοι ραντάρ (radomes) και δορυφορικά πιάτα στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου. Στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, καταστράφηκαν τουλάχιστον τέσσερα με πέντε κτήρια. Στο Camp Victory στο Ιράκ, καταγράφηκε η καταστροφή αποθηκών, δεξαμενών καυσίμων και ενός ελικοπτέρου Black Hawk.

Αν και τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας διατηρούν ένα υψηλό ποσοστό αναχαίτισης της τάξης του 90%, το υπόλοιπο 10% αποδεικνύεται αρκετό για να προκαλέσει σοβαρές απώλειες. Η στρατηγική του Ιράν να εξαπολύει φτηνά drones ενάντια σε πολυδάπανες υποδομές φαίνεται να μετατρέπει το μεγάλο στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στην περιοχή από πλεονέκτημα σε ευάλωτο στόχο.

