Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής (8/5) στην περιοχή του Λαυρίου, 56χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στην περιοχή του Λαυρίου, όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, έλαβε χώρα έρευνα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3 μαχαίρια,

• 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

• αναδιπλούμενο πριόνι,

• πτυσσόμενη ράβδος,

• βαλλίστρα,

• 2 βέλη,

• πιστόλι τύπου ρέπλικα,

• 33 φυσίγγια και

• μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.