Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 9 Μαΐου, ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η 56χρονη σύζυγός του, Αφροδίτη, βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η επιχείρηση μεταφοράς τους από την Κρήτη στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας μέσω Χανίων. Το ζεύγος επιβιβάστηκε στο πλοίο «Κίσσαμος» και έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αμέσως μετά, ένα αστυνομικό όχημα τους μετέφερε στο σωφρονιστικό κατάστημα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του κινδύνου πρόκλησης επεισοδίων εντός των φυλακών, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για την ασφάλειά τους.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος και η σύζυγός του θα παραμείνουν σε χωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους χώρους (κελιά), προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο επίθεσης από άλλους κρατούμενους.

Αναμενόμενα, η 56χρονη, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία, κρατείται στις γυναικείες πτέρυγες του Κορυδαλλού.