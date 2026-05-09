Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται εκτάκτως αυτή την εβδομάδα Δευτέρα 11 και Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 22:00

Επεισόδιο 31ο: Ο Γκέοργκ συνωμοτεί με Δρακούλη και Γερακάρη, για να έχει τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης και των εργατών. Στο μεταξύ, ο Περσέας κερδίζει τη συμπάθεια της Κλάρας λόγω της φιλίας του με τη Λότε. Η Ανδρομέδα πιέζεται από το προξενιό που της ετοιμάζει ο Δρακούλης, όμως βρίσκει τρόπο να συναντιέται κρυφά με τον Περσέα. Ο Μανώλης ξεκινάει να δουλεύει και αυτός στα μεταλλεία. Κι ενώ όλοι στο νησί απορούν με την εξαφάνιση του Γιάννη, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τρομακτικό δίλημμα που του θέτει ο Γαβρίλης. Ο Γερακάρης και η Μαργαρίτα έρχονται πολύ κοντά, ενώ ο Γκέοργκ βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή τροχιά σύγκρουσης με τον πατέρα του.

Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 22:00

Επεισόδιο 32o: Μια επικίνδυνη καθίζηση σε στοά οδηγεί στον θάνατο ενός εργάτη. Παράλληλα, ο Γιάννης είναι ακόμα δεμένος στην αποθήκη, άρρωστος και εξαντλημένος. Η Κατερινέτα συγκρούεται με τον Εμίλ και τον Γκέοργκ, ενώ η σχέση της με τον Μανώλη αποκαλύπτεται στον Περσέα. Η Μαργαρίτα και ο Γερακάρης παραδίδονται στην αγάπη τους, αψηφώντας τα κοινωνικά πρέπει, την ώρα που ο παπα-Βαγγέλης συκοφαντείτε και βλέπει την εκκλησία του άδεια. Ο Εμίλ συναντάει την Ανδρομέδα.

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων του 1916, η σειρά αφηγείται έναν μεγάλο έρωτα που γεννιέται μέσα σε μια περίοδο κοινωνικών συγκρούσεων.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης