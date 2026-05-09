Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξάρθρωσε σπείρα που διέπραττε απάτες και κλοπές σε όλη την Αττική.

Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο όφελος που αγγίζει τις 273.500 ευρώ.

Στην ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Μαΐου 2026, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης (ηλικίας 18 έως 60 ετών), ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται δύο ακόμη άτομα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η μέθοδος της «λεκάνης» και της διαρροής

Η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο σκέλη:

Ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης: Με έδρα στα Άνω Λιόσια, τα μέλη τηλεφωνούσαν στα θύματα χρησιμοποιώντας «ghostphones». Με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος ή κινδύνου έκρηξης, ασκούσαν ψυχολογική πίεση και έπειθαν τους ενοίκους να τοποθετήσουν χρήματα και χρυσαφικά σε λεκάνες ή σημεία κοντά στην είσοδο για να «προστατευτούν» από το ρεύμα.

Επιχειρησιακή ομάδα πεδίου: Μόλις το θύμα πειθόταν, τα μέλη της ομάδας μετέβαιναν στις οικίες με ενοικιαζόμενα οχήματα και παραλάμβαναν τη λεία. Για να μην αναγνωρίζονται, φορούσαν μάσκες, γυαλιά και καπέλα, ενώ οι τηλεφωνητές κρατούσαν τα θύματα στη γραμμή μέχρι να ολοκληρωθεί η κλοπή. Μάλιστα, δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ακόμη και ως αστυνομικοί, προκειμένου να αποτρέψουν τα θύματα από το να προβούν σε καταγγελία.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 33 περιπτώσεις απάτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση τυχόν άλλων θυμάτων.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Εξαρθρώθηκε, μετά από ευρεία και στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. με τη συνδρομή αστυνομικών των υφιστάμενων Υπηρεσιών της και της Ο.Π.Κ.Ε., εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 5-5-2026, -6- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας 18, 33, 35, 40, 48 και 60 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2- άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές, απάτες και απάτες με υπολογιστή τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, οι οποίες τελέστηκαν από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αντιποίηση.

Από τη ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και κλοπών και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν χωρισμένη σε “ομάδα τηλεφωνικής προσέγγισης” τα μέλη της οποίας κατείχαν ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο και “επιχειρησιακή ομάδα πεδίου”.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της “ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης”, έχοντας διαμορφώσει συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων ως επιχειρησιακό στρατηγείο, το οποίο λειτουργούσε και ως τηλεφωνικό κέντρο, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιώντας “επιχειρησιακές” τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghostphones), τις οποίες ενάλλασσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ή υψηλής τάσης ρεύματος στις οικίες των θυμάτων, καθώς και ασκώντας ψυχολογική πίεση περί επικείμενης έκρηξης, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν χρυσαφικά, τιμαλφή και χρηματικά ποσά σε συγκεκριμένα σημεία πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε στο εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Μάλιστα, δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ακόμη και ως αστυνομικοί, προκειμένου να αποτρέψουν τα θύματα από το να προβούν σε καταγγελία.

Στη συνέχεια αναλάμβαναν δράση τα μέλη της “επιχειρησιακής ομάδας πεδίου” τα οποία ήταν επιφορτισμένα με τη μετάβαση στις οικίες των θυμάτων με “επιχειρησιακό” όχημα και την παραλαβή των χρυσαφικών, των τιμαλφών και των χρηματικών ποσών.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, μέλη υποομάδας (τσιλιαδόροι) παρέμεναν στα “επιχειρησιακά” αυτοκίνητα με σκοπό να ειδοποιήσουν τους συνεργούς τους σε περίπτωση που αντιλαμβάνονταν την εμφάνιση αστυνομικών δυνάμεων.

Τα μέλη της “ομάδας τηλεφωνικής προσέγγισης” διατηρούσαν τα θύματα σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία, μέχρις ότου η “επιχειρησιακή ομάδα πεδίου” μεταβεί στην οικία και αποσπάσει τα χρυσαφικά, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, ώστε τα θύματα να μην έρθουν σε οπτική επαφή με τους δράστες και να καθίσταται δυσχερής η αναγνώρισή τους.

Να σημειωθεί ότι τα μέλη της “επιχειρησιακής ομάδας πεδίου” κινούνταν μέσω αυτοκινητοδρόμων κατά τη μετάβαση και αποχώρησή τους από τις οικίες, χρησιμοποιώντας “επιχειρησιακά” οχήματα, τα οποία μίσθωναν από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, φορώντας καπέλα, μάσκες και γυαλιά.

Άξιο αναφοράς τυγχάνει το γεγονός ότι, σε χρονικό διάστημα -56- ημερών, χρησιμοποίησαν -9- διαφορετικά οχήματα για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, ενώ φρόντιζαν να τα σταθμεύουν σε σημεία μακριά από τις οικίες τους.

Μετά από έρευνες στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος επιχειρησιακών συσκευών κινητών τηλεφώνων,

κάρτες SIM,

ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας,

τραπεζικές κάρτες και βιβλιάρια,

χρυσά κοσμήματα και νομίσματα,

καταγραφικό μηχάνημα και

το χρηματικό ποσό των -1.700- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -33- περιπτώσεις απατών και κλοπών, διαπραχθείσες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των -273.500- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».