Ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν δεν είναι αποτέλεσμα μιας ξαφνικής κλιμάκωσης, αλλά η κορύφωση μιας μακροπρόθεσμης ισραηλινής ατζέντας για βίαιη αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής, δήλωσε στο Al Jazeera ο πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι .

Σε μια εκτενή του συνέντευξη στο Al Jazeera ο βετεράνος διπλωμάτης μέσα από μια αυστηρή αξιολόγηση του ταχέως μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού τοπίου της περιοχής, προειδοποίησε ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο επικίνδυνη συνέπεια του πρόσφατου πολέμου, προειδοποιώντας για τις φιλοδοξίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ένα «Μεγάλο Ισραήλ» και ζήτησε την επείγουσα δημιουργία ενός ενιαίου αμυντικού συμφώνου για τον Κόλπο.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης της περιοχής», δήλωσε ο Σεΐχης αλ Θάνι, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές αναταραχές θα υπαγορεύσουν τη μορφή της Μέσης Ανατολής για τις επόμενες δεκαετίες.

Η «ψευδαίσθηση» του Νετανιάχου και το λάθος βήμα των ΗΠΑ

Ο Σεΐχης είχε προειδοποιήσει για μια επικείμενη σύγκρουση πέρυσι και κάλεσε τα κράτη του Κόλπου να πιέσουν για μια διπλωματική λύση για την επίλυση της κρίσης με το Ιράν και την αποτροπή στρατιωτικών επιθέσεων.

Εντόπισε μια ώθηση για σύγκρουση με το Ιράν και την απέδωσε σε μια «σκληροπυρηνική φατρία» εντός του Ισραήλ με επικεφαλής τον Νετανιάχου, ο οποίος, όπως είπε, προσπαθούσε να σύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από την εποχή της κυβέρνησης του Προέδρου Μπιλ Κλίντον, τη δεκαετία του 1990.

Ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ- δίστασαν να ξεκινήσουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου τελικά τα κατάφερε, πουλώντας στην Ουάσινγκτον μια «ψευδαίσθηση», υποστήριξε ο Σεΐχης Χαμάντ.

«Έπεισε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος θα ήταν σύντομος και γρήγορος και ότι το ιρανικό καθεστώς θα έπεφτε μέσα σε λίγες εβδομάδες», είπε, κάνοντας παραλληλισμούς με τις αποτυχημένες προσπάθειες των ΗΠΑ να αλλάξουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ επέκρινε την εξάρτηση της Ουάσινγκτον από τη στρατιωτική ισχύ, λέγοντας: «Η πραγματική δύναμη της Αμερικής έγκειται πάντα στην ικανότητά της να αποφεύγει τη χρήση βίας, όχι στην ανάπτυξή της».

Σημείωσε ότι ο τρέχων πόλεμος τελικά ανάγκασε όλα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποδηλώνοντας ότι δύο επιπλέον εβδομάδες συνομιλιών στη Γενεύη στις αρχές του έτους – μια διπλωματική προσπάθεια υπό την ηγεσία του Ομάν για την αποφυγή του πολέμου – θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει εντελώς την καταστροφή.

Ο Νετανιάχου έχει αναδειχθεί ως ο κύριος ωφελημένος από τον πόλεμο, παρατήρησε ο Σεΐχης Χαμάντ, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός ηγέτης χρησιμοποιεί το χάος για να προωθήσει το όραμά του για αναγκαστικές περιφερειακές συμμαχίες και ένα «Μεγάλο Ισραήλ», ένα σχέδιο της δεξιάς πτέρυγας του Ισραήλ να επεκτείνει τα σύνορα της χώρας βαθύτερα στα γειτονικά αραβικά κράτη.

Τα Στενά του Ορμούζ: Ένα νέο παγκόσμιο σημείο ανάφλεξης

Αξιολογώντας τη στρατηγική της Τεχεράνης, ο Σεΐχης Χαμάντ είπε ότι το Ιράν απορρόφησε με επιτυχία τις αρχικές στρατιωτικές επιθέσεις του πολέμου, και στη συνέχεια καθυστέρησε την επίτευξη συμφωνίας, αφού συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα νέο στρατηγικό πλεονέκτημα: το Στενό του Ορμούζ.

Αποκαλώντας την στρατιωτικοποίηση της πλωτής οδού ως το «πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα» του πολέμου, προειδοποίησε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει πλέον το ζωτικό διεθνές σημείο στραγγαλισμού ως δικό του κυρίαρχο έδαφος. Αυτό, υποστήριξε, αποτελεί μια πιο άμεση και σοβαρή απειλή για τις παγκόσμιες οικονομίες από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα κράτη του Κόλπου, και όχι η Ουάσινγκτον, έχουν επωμιστεί το κύριο βάρος αυτής της κρίσης, δήλωσε ο Σεΐχης Χαμάντ, και ο πρώην πρωθυπουργός καταδίκασε αυστηρά τις επιθέσεις του Ιράν στις ενεργειακές, βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές του Κόλπου με το πρόσχημα, όπως χαρακτήρισε, της στοχοποίησης των αμερικανικών συμφερόντων, σημειώνοντας ότι αυτά τα έθνη του Κόλπου είχαν αντιταχθεί ρητά στον πόλεμο.

Ως αποτέλεσμα, η Τεχεράνη έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος του πολιτικού της κεφαλαίου στον Κόλπο, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια οργή για τις οικονομικές και ασφαλιστικές αναταραχές που έχουν προκαλέσει οι ενέργειές της. Ωστόσο, ο Σεΐχης Χαμάντ τόνισε ότι η γεωγραφία υπαγορεύει τη συνύπαρξη και ζήτησε έναν ειλικρινή, συλλογικό διάλογο στον Κόλπο με την Τεχεράνη, αντί για αποσπασματικές μονομερείς επικοινωνίες, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για το μέλλον.

Έκκληση για ένα «ΝΑΤΟ του Κόλπου»

Σε μια από τις πιο ωμές εκτιμήσεις του, ο Σεΐχης Χαμάντ δήλωσε ότι η μεγαλύτερη απειλή για τον Κόλπο δεν είναι ούτε το Ιράν, ούτε το Ισραήλ ούτε οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, αλλά η εσωτερική διχόνοια του Κόλπου.

Για να αντιμετωπίσει αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ενός «ΝΑΤΟ του Κόλπου», ενός κοινού πολιτικού και αμυντικού έργου που θα ξεκινούσε με μια βασική ομάδα στρατηγικά ευθυγραμμισμένων κρατών του Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί τη φυσική της ραχοκοκαλιά. Υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με έναν μικρό αριθμό κρατών πριν επεκταθεί, προτείνοντας ένα παρόμοιο μοντέλο που διέπεται από αυστηρούς θεσμοθετημένους νόμους που σέβονται όλα τα μέλη.

Αναφερόμενος στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ο Σεΐχης Χαμάντ αναγνώρισε ότι οι αμερικανικές βάσεις έχουν παράσχει κρίσιμη αποτροπή εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η στρατηγική στροφή της Ουάσινγκτον προς την Ασία και η συγκράτηση της Κίνας σημαίνει ότι ο Κόλπος δεν μπορεί πλέον να βασίζεται επ’ αόριστον στην ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ και προέτρεψε τα κράτη του Κόλπου να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες, βασισμένες στα συμφέροντα στρατηγικές συνεργασίες με περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος.

Γάζα, ομαλοποίηση και ένα μυστικό των τελών της δεκαετίας του 1990

Στρεφόμενος στο ζήτημα της Παλαιστίνης, ο Σεΐχης Χαμάντ καταδίκασε τη δολοφονία αμάχων από όλες τις πλευρές, αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε μια «ηθική και πολιτική καταστροφή» στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 72.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023.

Προειδοποίησε για ένα ισραηλινό σχέδιο για την ερημοποίηση της Λωρίδας, επικαλούμενος πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες ότι προσφέρονται χρήματα για να ενθαρρυνθούν οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν τον θύλακα, κάτι που, όπως είπε, στην πραγματικότητα μετατρέπει τη Γάζα σε ένα έργο ακινήτων.

Αναγνωρίζοντας την άνευ προηγουμένου παγκόσμια συμπάθεια που έχει συγκεντρώσει ο παλαιστινιακός σκοπός από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ιδιαίτερα στη Δύση, προειδοποίησε τις παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, να σταθμίσουν προσεκτικά το καταστροφικό ανθρώπινο κόστος.

Απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, χωρίς εγγυημένο πολιτικό ορίζοντα για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και επαίνεσε την ακλόνητη άρνηση της Σαουδικής Αραβίας να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με το Ισραήλ, χωρίς έναν οδικό χάρτη για αυτό – μια στάση, είπε, που διατάραξε βαθιά τους περιφερειακούς υπολογισμούς του Νετανιάχου.

Αναλογιζόμενος τις πρόσφατες περιφερειακές αλλαγές, ο Σεΐχης Χαμάντ εξέφρασε την ανακούφισή του για την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία, αποκαλύπτοντας ότι είχε προσωπικά συμβουλεύσει τον πρώην πρόεδρο στις αρχές της επανάστασης να ακούσει τον λαό του.

Επαίνεσε τον πραγματισμό της νέας συριακής ηγεσίας στην αποφυγή των ισραηλινών προκλήσεων και την προέτρεψε να επικεντρωθεί στην οικονομική και θεσμική ανοικοδόμηση μετά από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου και κακοδιαχείρισης από την κυβέρνηση του αλ-Άσαντ.

Η συνέντευξη αποκάλυψε επίσης ένα κομμάτι κρυφής διπλωματικής ιστορίας. Ο Σεΐχης Χαμάντ αποκάλυψε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ηγεσία του Κατάρ τον έστειλε στην Τεχεράνη για να παραδώσει ένα μήνυμα από την κυβέρνηση Κλίντον. Οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν να παραδώσει το νεοσύστατο πυρηνικό του πρόγραμμα στη Ρωσία ή να υποταχθεί σε διεθνείς συμφωνίες.

Ενώ το Κατάρ ενήργησε αυστηρά ως αγγελιοφόρος, η Τεχεράνη, εκείνη την εποχή, θεωρούσε την Ντόχα ως ευθυγραμμισμένη με την αμερικανική στάση, σημείωσε.