Με μεγάλη συμμετοχή κοινού και θερμή ανταπόκριση συνεχίζονται στο Ρέθυμνο οι εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της μεγάλης περιοδείας που πραγματοποιεί τον Μάιο στην Κρήτη, μετατρέποντας την πόλη σε έναν από τους βασικούς σταθμούς του πολιτιστικού προγράμματος της διοργάνωσης.

Οι πρώτες παραστάσεις που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου, με το κοινό να παρακολουθεί τη μουσική παράσταση «Πολλά εν θέλω να σου πω…» στο Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου, το ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου της παλιάς πόλης, αλλά και τις δύο παραστάσεις του έργου «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος» στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας καλωσόρισαν τους συντελεστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη για την υλοποίηση της μεγάλης περιοδείας στην Κρήτη, η οποία, όπως τονίστηκε, φέρνει μια πρωτόγνωρη πολιτιστική εμπειρία στο κοινό του νησιού.

Στο επίκεντρο των επόμενων ημερών βρίσκεται η συναυλία – αφιέρωμα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης», η οποία θα παρουσιαστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στην Πλατεία Μικρασιατών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τη μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Μπελώνης, ενώ τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης. Στη συναυλία συμμετέχουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Νίκη Γρανά, πλαισιωμένοι από δεκαμελές μουσικό σύνολο σολίστ της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, καθώς και τοπικές χορωδίες από την Κρήτη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Ρεθύμνου, με τον δήμο να επισημαίνει ότι η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο μουσικής παιδείας που παράγεται στα δημοτικά μουσικά σύνολα, το Δημοτικό Ωδείο και τη Δημοτική Φιλαρμονική.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της περιοδείας στο Ρέθυμνο συνεχίζεται την Τετάρτη 13 Μαΐου με το μουσικό θέατρο για παιδιά και νέους «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει», έργο του Νίκου Κυπουργού, που θα παρουσιαστεί στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Ακολουθούν ακόμη οι παραστάσεις «Ροδινός: Ο θρυλικός λυράρης» στις 16 Μαΐου, «Το σταυροδρόμι του κόσμου» στις 18 Μαΐου, «Ασίκικο Πουλάκη» στις 19 Μαΐου και «Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας» στις 25 Μαΐου.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», που υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.