Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα απολαυστικό και γεμάτο νοσταλγία βίντεο, αφιερωμένο στον πιο ξεχωριστό άνθρωπο της ζωής μας: τη μητέρα. Μέσα από αγαπημένες σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, η «μαμά» παρουσιάζεται σε όλους εκείνους τους ρόλους που μόνο εκείνη μπορεί να υπηρετήσει με τόση αγάπη και αφοσίωση.

Άλλοτε εμφανίζεται ως διαμεσολαβήτρια, μέσα από μοναδικές ερμηνείες της Τζόλης Γαρμπή και της Ελένης Ζαφειρίου, άλλοτε ως αυστηρός αλλά προστατευτικός σωματοφύλακας με τη σπουδαία Νίτσα Τσαγανέα, ενώ δεν λείπει και η χαρακτηριστική «μητέρα – ανιχνευτής ψεύδους», που πάντα ξέρει την αλήθεια πριν καν ειπωθεί.

Με χιούμορ, τρυφερότητα και τη διαχρονική μαγεία του παλιού ελληνικού σινεμά, η μητέρα έχει την τιμητική της και, όπως πάντα, κερδίζει τις εντυπώσεις.

Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μητέρα [μη-τέ-ρα] ουσ. θηλ.

Δείτε επίσης: πολύ-εργαλείο, ανιχνευτής ψεμάτων, διαμεσολαβητής, εντοπιστής χαμένων αντικειμένων, ψυχολόγος, σωματοφύλακας, κατάσκοπος, υπεράνθρωπος.

Όποιον ορισμό κι αν διαλέξεις… μητέρα είναι μόνο ΜΙΑ! Χρόνια πολλά σε όλες!»

Πηγή: Finos Film