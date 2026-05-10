Σημαντικές διπλωματικές επαφές αναμένονται το προσεχές διάστημα στη Μόσχα, καθώς οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προγραμματίζουν επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συμβούλου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, τις οποίες μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί «αρκετά σύντομα» και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Κεντρικό αντικείμενο των συνομιλιών θα αποτελέσει η αναζήτηση ενός διακανονισμού για την κρίση στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια προσέγγισης και εξεύρεσης λύσης μέσω της διπλωματικής οδού. Η επικείμενη αυτή συνάντηση υπογραμμίζει την κινητικότητα που παρατηρείται στο διεθνές προσκήνιο για την αποκλιμάκωση της έντασης, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων να προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.