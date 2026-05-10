Ο νέος Υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, Zsolt Hegedűs, που έγινε viral για τον αυθορμητισμό του όταν άρχισε να χορεύει μετά τη νίκη του κόμματός του στις εκλογές, επανήλθε… δριμύτερος, αυτή τη φορά στην ιστορική πλατεία Κόσουτ Λάγιος.

Η αρχή έγινε τη βραδιά των εκλογών, στην αίθουσα όπου το κόμμα Tisza γιόρταζε τα αποτελέσματα. Ο 56χρονος ψηλός και λιγνός πολιτικός, φορώντας ένα σκούρο πουκάμισο, βρισκόταν στη σκηνή της πλατείας Μπάτθυανι, ανάμεσα σε συναδέλφους του. Ξαφνικά, εγκατέλειψε το σοβαρό προφίλ, έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα και άρχισε να παίζει μια «αόρατη κιθάρα», στροβιλιζόμενος με ενέργεια που εξέπληξε τόσο τους Ούγγρους, όσο και τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Hegedűs επανέλαβε την… επιτυχημένη χορογραφία του και μετά την επίσημη ορκωμοσία του Péter Magyar και του νέου κυβερνητικού σχήματος, στην πλατεία Κόσουτ Λάγιος. Το κλίμα ήταν ήδη εορταστικό. Ωστόσο, η κορύφωση ήρθε όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Jalja ανέβηκε στη σκηνή.

Μόλις ακούστηκαν οι πρώτες νότες του τραγουδιού που είχε σημαδέψει τη νίκη της 12ης Απριλίου, ο Hegedűs δεν απογοήτευσε το κοινό. Με την ίδια απελευθερωμένη διάθεση, ο Υπουργός Υγείας ανέβασε το κέφι στα ύψη, επαναλαμβάνοντας τις χαρακτηριστικές κινήσεις που τον έκαναν το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της νέας κυβέρνησης.

