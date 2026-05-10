Στην Ελλάδα βρίσκεται από τις τελευταίες ώρες η Taylor Swift, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Travis Kelce.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η απόλυτη pop star ταξίδεψε στη χώρα μας για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο: τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη. Ο Έλληνας “Greek Freak” του NFL είναι συμπαίκτης του Kelce στους Kansas City Chiefs και οι στενοί τους δεσμοί έφεραν το διάσημο ζευγάρι —που αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο— στα ελληνικά εδάφη, τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Σύμφωνα μάλιστα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Ζωής Κρονάκη, το ζευγάρι συνοδευόταν από περίπου 15 άτομα που αποτελούσαν την ιδιωτική τους ασφάλεια, τα οποία μάλιστα ζήτησαν από τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους για να μη διαρρεύσουν φωτογραφίες, κάτι που όμως δεν έγινε δεκτό από όλους.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η Taylor Swift έδειχνε πολύ φιλική με όλους και διασκέδαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

