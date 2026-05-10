Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του μεταλλευτικού έργου των Σκουριών στη Χαλκιδική έχει ήδη ξεκινήσει, με την πρώτη παραγωγή να αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026 και την εμπορική λειτουργία έως το τέλος του έτους. Το έργο, που υλοποιείται από την Ελληνικός Χρυσός, θυγατρική της Eldorado Gold, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στην Ελλάδα.

Η συνολική πρόοδος του έργου έχει φτάσει σήμερα περίπου στο 94%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μίας από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Β’ φάσης κατασκευής, που αφορά την ολοκλήρωση του έργου, ανέρχεται σε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτυπώνοντας την ισχυρή επενδυτική δέσμευση της Eldorado Gold στην ελληνική οικονομία. Μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 επενδύθηκαν 135,6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ συνολικά οι επενδύσεις στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα του έργου βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με τα διαθέσιμα αποθέματα μεταλλεύματος να ξεπερνούν τους 2,8 εκατομμύρια τόνους, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της προγραμματισμένης παραγωγής για το 2026.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού και 140.000 ουγκιές χρυσού. Πρόκειται για ποσότητες που μπορούν να καλύψουν, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και για την παραγωγή έως και 116 εκατομμυρίων smartphones, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου στη σύγχρονη βιομηχανική και τεχνολογική αλυσίδα.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών, εντός των συνόρων της. Ο χαλκός, βασικό υλικό για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και τον αμυντικό εξοπλισμό, χρησιμοποιείται ευρέως σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη ζήτηση να αυξάνεται διαρκώς. Είναι ενδεικτικό ότι ένα ηλεκτρικό όχημα απαιτεί έως και τέσσερις φορές περισσότερο χαλκό, σε σχέση με ένα συμβατικό.

Μάλιστα, το ίδιο το έργο ενσωματώνει στον σχεδιασμό του, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας μακροχρόνια και ασφαλή παραγωγική δραστηριότητα, καθώς και υπεύθυνη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στη ΒΑ Χαλκιδική. Το μοντέλο σύγχρονης εξόρυξης που εφαρμόζεται συνολικά στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αξιοποιεί τεχνολογίες απομακρυσμένης εξόρυξης και προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, με τη συμβολή υψηλά καταρτισμένου προσωπικού. Παράλληλα, η διαχείριση υδάτων και αποβλήτων – κρίσιμα στάδια της μεταλλευτικής διαδικασίας διαχρονικά- υλοποιείται μέσω μεθόδων που ελάχιστα μεταλλεία παγκοσμίως εφαρμόζουν.

Παράλληλα, το έργο των Σκουριών δημιουργεί ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας απασχολούνται περισσότεροι από 4.500 εργαζόμενοι, εκ των οποίων πάνω από 3.200 εργάζονται σήμερα, αποκλειστικά, για την ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών. Η δραστηριότητα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις. Μόνο το 2025, 25 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε προμηθευτές του Δήμου Αριστοτέλη, ενισχύοντας άμεσα την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, ενώ εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά της μεταλλευτικής δραστηριότητας και για την καθημερινότητα των πολιτών, αφού τα ταμεία του Δήμου ενισχύθηκαν το 2025 με 7 εκατ. ευρώ, μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών. Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων σε έργα που εστιάζουν στην τοπική ανάπτυξη, με τις σχετικές δαπάνες για το 2025 να ανέρχονται σε 4,1 εκατ. ευρώ.

Σε εθνικό επίπεδο, το αποτύπωμα είναι εξίσου σημαντικό, με τα κρατικά έσοδα να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και τις εξαγωγές να φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με προοπτική σημαντικής ενίσχυσης, με τη λειτουργία του μεταλλείου των Σκουριών.