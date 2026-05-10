Με την αγωνία των Eurofans να κορυφώνεται, ο Akylas ολοκλήρωσε τις τεχνικές του πρόβες στο Wiener Stadthalle, κλειδώνοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες για την παρουσίαση του “Ferto“. Η σκηνική πρόταση του Φωκά Ευαγγελινού φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στον μοντέρνο ρυθμό και το έντονο storytelling, με τις φήμες να κάνουν λόγο για εντυπωσιακά visuals και απρόσμενα σκηνικά που θα δούμε ζωντανά την Τρίτη 12 Μαΐου.

Η Ελλάδα φιγουράρει ήδη στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων, εντείνοντας τις προσδοκίες για μια κορυφαία εμφάνιση.

Πώς θα εμφανιστεί ο Akylas

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ στο OPEN, η ελληνική αποστολή έχει ετοιμάσει μια σκηνική παρουσία με έντονα στοιχεία videogame και θεατρικής αφήγησης.

Η εμφάνιση του Akyla αναμένεται να ξεκινήσει με τον ίδιο να «πατάει» το Start πάνω στη σκηνή, σαν να μπαίνει σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στην αρχή θα προβληθεί το ήδη γνωστό οπτικό απόσπασμα με τον καλλιτέχνη μέσα σε ένα τούνελ με καθρέφτες, εικόνα που είχε δοθεί και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της παρουσίασης του τραγουδιού.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής θα βγει από το τούνελ και θα ξεκινήσει τη χορογραφία του, με στοιχεία που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν ήδη εντυπωσιάσει τους Eurofans. Το πιο νοσταλγικό σημείο της εμφάνισης φαίνεται πως θα είναι η αναφορά στη θρυλική συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του κομματιού με τη «λύρα», ένας χορευτής ντυμένος στα λευκά, όπως τότε, θα αναπαραστήσει το εμβληματικό σκηνικό εύρημα με τις χορδές – τιράντες, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στο «My Number One».

Η εμφάνιση όμως δεν σταματά εκεί. Ο Akylas θα περάσει μέσα από διαφορετικά «δωμάτια», το καθένα με τον δικό του συμβολισμό. Ένα από αυτά θα σχετίζεται με το χρήμα, με έναν performer ντυμένο ολόχρυσο να βρίσκεται μέσα στον χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Παρθένας Χοροζίδου, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες θα εμφανιστεί στη σκηνή ως influencer, τραβώντας φωτογραφίες μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο με πορτρέτα της.

Στο φινάλε της εμφάνισης, ο Akylas θα βρεθεί ξαφνικά πάνω από τα δωμάτια, σε μια σκηνική μετάβαση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, απευθυνόμενος συναισθηματικά στη μητέρα του.

Φέτος η ελληνική συμμετοχή επενδύει σε ένα concept γεμάτο εικόνες, συμβολισμούς και έντονη σκηνική δράση, με στόχο να ξεχωρίσει στον δύσκολο Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

