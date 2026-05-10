Λίγο πριν το μεγάλο ραντεβού του ημιτελικού, η σκηνή του J2US μετατράπηκε σε ένα πεδίο έντονων συναισθημάτων για τα πέντε εναπομείναντα ζευγάρια.

Οι πρώτοι που ένιωσαν την ανακούφιση της πρόκρισης ήταν η Δανιέλα Χατζή και ο Δημήτρης Σκουλός, ενώ το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήραν αμέσως μετά η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan. Την πεντάδα του ημιτελικού συμπλήρωσαν ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και η Αγγελική Ηλιάδη, αφήνοντας την πιο δύσκολη στιγμή της βραδιάς για το τέλος: η παραμονή κρίθηκε σε ένα θρίλερ για δύο, ανάμεσα στο δίδυμο Θώδη – Deleasis και τους Λεμπιδάκη – Θεοχάρη.

Σε ένα σκηνικό γεμάτο ένταση και αναμονή, το αποτέλεσμα έκρινε εκτός J2US μένουν η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis, ολοκληρώνοντας τη δική τους διαδρομή στο J2US μέσα σε έντονο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση από το κοινό, ανανεώνοντας όμως, το ραντεβού τους για συνάντηση στη σκηνή πολύ σύντομα!

