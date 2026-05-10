Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές για τον επαναπατρισμό 70χρονου Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε έξαρση χανταϊού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ένα αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει την ειδική πτήση παραλαβής, ενώ η ακριβής τοποθεσία της επιχείρησης τελεί υπό τελική επιβεβαίωση, με πιθανότερους σταθμούς την Τενερίφη της Ισπανίας ή την Ολλανδία.

Ο συντονισμός της σύνθετης αυτής επιχείρησης έχει ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας , ο οποίος σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και τις διεθνείς υγειονομικές αρχές, διασφαλίζει την τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας για τη μεταφορά επαφών υψηλού κινδύνου.

Ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου, θα υποβληθεί σε ενδελεχή ιατρικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου «Αττικόν» αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το εάν η προβλεπόμενη καραντίνα θα πραγματοποιηθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον ή στην οικία του, η επιτήρηση της υγείας του θα είναι συνεχής για το διάστημα που ορίζουν οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού αναδεικνύει την προτεραιότητα στην προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή πιθανής διασποράς του ιού στην επικράτεια.