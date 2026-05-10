Ο Σερ Μικ Τζάγκερ αποκάλυψε πώς μια αυθόρμητη συνάντηση οδήγησε τον αρχηγό των Cure, Ρόμπερτ Σμιθ, στη συνεργασία με τους Rolling Stones στο νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues.

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones είπε ότι συνάντησε τον Ρόμπερτ Σμιθ για πρώτη φορά έξω από ένα στούντιο στο Λονδίνο, στο οποίο είχε πάει για να ηχογραφήσει τα φωνητικά για τον δίσκο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.

Μιλώντας σε εκδήλωση παρουσίασης του άλμπουμ στη Νέα Υόρκη, ο Μικ Τζάγκερ είπε ότι είχε παρατηρήσει έναν «τύπο που στεκόταν εκεί με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος μου φορώντας αυτό το μακρύ φόρεμα» προσθέτοντας ότι όταν γύρισε ήταν «καλυμμένος με κραγιόν».

Ο Μικ Τζάγκερ είπε ότι απευθυνόμενος στον Σμιθ του είπε: «Είσαι ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure. Ενώ είσαι εδώ, καλύτερα να πας και να κάνεις κάτι».

Ο τραγουδιστής των Rolling Stones πρόσθεσε: «Έτσι λειτουργούν μερικές φορές οι συνεργασίες».

Το νέο άλμπουμ, το οποίο ακολουθεί το «Hackney Diamonds» του 2023, θα περιλαμβάνει επίσης συμμετοχές από τον πρώην μπασίστα των Beatles, Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Στιβ Γουίνγουντ, πρώην μέλος των The Spencer Davis Group και Traffic και τον ντράμερ των Red Hot Chilli Peppers, Τσαντ Σμιθ.

Συζητώντας για το άλμπουμ στην εκδήλωση, ο Κιθ Ρίτσαρντς κιθαρίστας του συγκροτήματος είπε: «Ό,τι κι αν κάνεις, θέλεις να είναι καλύτερο από ό,τι έχεις κάνει προηγουμένως».

Οι Rolling Stones για το άλμπουμ Foreign Tongues συνεργάστηκαν ξανά με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Άντριου Γουάτ, ο οποίος ήταν επίσης επικεφαλής στο Hackney Diamonds.

Σε ανάρτηση στο Instagram του συγκροτήματος αναφέρεται ότι ο δίσκος θα «βασίζεται στη μπλουζ, την κάντρι, τη ροκ και την κλασική σύνθεση τραγουδιών των Stones».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ