Σε μια Αθήνα που μετασχηματίζεται διαρκώς και λειτουργεί ως τόπος συνάντησης ιδεών, φωνών και δημιουργικών δράσεων, το JELO6 επιστρέφει θέτοντας ένα ερώτημα που δύσκολα αφήνει κανέναν αδιάφορο. Μπορεί τελικά η τέχνη να είναι απολιτική; Το JELO6 Project Athens 2026, που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπενάκη -Πειραιώς 138 από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2026, είναι μια διεθνής καλλιτεχνική διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο κόσμημα, την κεραμική και τα εικαστικά αντικείμενα. Στόχος της είναι να φέρει κοντά δημιουργούς και κοινό, ανοίγοντας διάλογο γύρω από τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία και την πολιτική. Μέσα από δράσεις σε όλη την πόλη, αντιμετωπίζει την τέχνη όχι απλώς ως αισθητική εμπειρία, αλλά ως πράξη συμμετοχής και έκφρασης.

Όπως αναφέρει η ομάδα των διοργανωτών, Νίκη Στυλιανού, Διονύσης Γρηγοράτος και Λιάνα Παττίχη, δεν πρόκειται για μια ακόμη έκθεση, αλλά για μια πλατφόρμα συνάντησης δημιουργών, μια αφορμή διαλόγου και ένα πεδίο πειραματισμού που επιχειρεί να συνενώσει καλλιτέχνες από τον χώρο του σύγχρονου κοσμήματος, της χειροτεχνίας και των εφαρμοσμένων τεχνών. «Στην Ελλάδα έχουμε πλούσια παράδοση. Ανέκαθεν οι δημιουργοί χρησιμοποιούσαν το υλικό τους για να εκφράσουν τη θέση τους στα πράγματα ή να δημιουργήσουν τον κοινό τόπο που χρωματίζει η συλλογική φωνή» λένε οι διοργανωτές.

Το JELO6 δεν περιορίζεται σε έναν εκθεσιακό χώρο, αλλά απλώνεται στην πόλη, με παράλληλα δρώμενα και παρουσιάσεις σε γκαλερί και εναλλακτικούς χώρους στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας ένα ζωντανό δίκτυο καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Αφετηρία το Μουσείο Μπενάκη, το κτήριο της Πειραιώς, όπου φιλοξενείται η κεντρική έκθεση με τίτλο «Jewelry + Objects + our 6 Senses – Can Art Be A-Political?». Εδώ, μεμονωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα που δεν λειτουργούν ως αισθητικά αντικείμενα, αλλά ως φορείς ιδεών, εμπειριών και ερωτημάτων. «Περνάμε σε μια άλλη φάση της δημιουργικότητας και της δημιουργικής διαδικασίας;» αναρωτιέται η διοργάνωση. «’Αραγε έχει περισσότερη σημασία η αρτιότητα του αποτελέσματος; Η τέλεια υλοποίηση μιας ιδέας ή ενός μηνύματος; Ή επανέρχεται στο επίκεντρο η χαρά που φέρνει η εξερεύνηση ιδεών, υλικών και η μη λεκτική μεταστοιχείωση σκέψεων και μορφών σ’ ένα πεδίο που μοιάζει να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση εντροπίας;».

Δίπλα στους μεμονωμένους καλλιτέχνες, συμμετέχουν βραβευμένοι δημιουργοί από προηγούμενες διοργανώσεις, και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες με αναγνωρισμένο έργο που δίνουν τον ρυθμό και τον τόνο συνθέτοντας ένα πολυφωνικό περιβάλλον.

Αυτό που διαφοροποιεί το JELO6 είναι η επιμονή του στη σχέση τέχνης και κοινωνίας. Σε μια εποχή κοινωνικών ανισοτήτων, περιβαλλοντικής κρίσης και πολιτισμικής ρευστότητας, η έννοια της ουδέτερης τέχνης μοιάζει σχεδόν ουτοπική. Οι διοργανωτές θέτουν το ερώτημα ευθέως: ακόμη και η πιο προσωπική δημιουργία δεν αποτελεί ήδη μια πολιτική πράξη, εφόσον εκφράζει έναν τρόπο ύπαρξης και σχέσης με τον κόσμο;

Η απάντηση δεν δίνεται μέσα από θεωρητικά κείμενα, αλλά μέσα από την ίδια την ταυτότητα της πλατφόρμας και του φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν πώς το υλικό, η χειρονομία και η σχέση με το κοινό μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία συμμετοχής, συνύπαρξης και ευθύνης. Η τέχνη παύει να είναι αντικείμενο προς κατανάλωση, αλλά μετατρέπεται σε πράξη που ενεργοποιεί τον θεατή και τον προσκαλεί να συμμετάσχει, να συνδιαμορφώσει, να αφηγηθεί με τη σειρά του την εμπειρία της αλληλεπίδρασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της «συμμετοχικής τέχνης» αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αντιμετωπίζεται ως τάση, αλλά ως ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης δημιουργού, έργου και κοινού. Το JELO6 επενδύει σε αυτή την ιδέα του «μαζί», την ιδέα ότι η τέχνη δεν ανήκει σε λίγους, αλλά αποτελεί έναν κοινό χώρο έκφρασης και διαλόγου. Όταν ο θεατής γίνεται συμμέτοχος, η αισθητική εμπειρία μετατρέπεται σε κοινωνική πράξη.

Οι διοργανωτές έχουν πάθος. Να αναδείξουν τη σύγχρονη χειροτεχνία και τις εφαρμοσμένες τέχνες ως ζωντανές, δυναμικές μορφές δημιουργίας και να ενισχύσουν τη θέση των αντίστοιχων πεδίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Γι αυτούς, το σύγχρονο κόσμημα, η κεραμική και τα μικρής κλίμακας γλυπτικά αντικείμενα ξεφεύγουν από τα στενά όρια της διακοσμητικής πρακτικής, και στέκονται ως εκφράσεις καλλιτεχνικής σκέψης. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, το JELO6 επιθυμεί να εδραιώσει ένα κόμβο συνάντησης στην Ελλάδα. Να καλλιεργήσει ένα οικοσύστημα που να στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να προβάλλουν τη δουλειά τους στη χώρα τους αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας συνέργειες και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η φιλοσοφία γύρω από το κόσμημα, που αποτελεί βασικό άξονα του project. Το κόσμημα εδώ δεν είναι το γνωστό πολυτελές αντικείμενο, αλλά προέκταση του σώματος και του βιώματος. Συνδέεται με μια «έκτη αίσθηση», την ικανότητα του σώματος να αντιλαμβάνεται τη θέση του στον χώρο. Ένα κόσμημα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που κινούμαστε, στεκόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Αυτή η σχέση σώματος και αντικειμένου ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς ακόμη και μια φαινομενικά μικρή πράξη, όπως το να φορέσει κανείς ένα δαχτυλίδι ή ένα κολιέ, μπορεί να αποκτήσει συμβολικό και πολιτικό βάρος. Το κόσμημα γίνεται έτσι φορέας νοημάτων: ειρήνης, ισότητας, περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ένα ήσυχο μέσο ακτιβισμού που λειτουργεί μέσα από την καθημερινότητα.

Σε έναν κόσμο που συχνά χαρακτηρίζεται από πόλωση, η ιδέα της «ήπιας δράσης» ανακτά ιδιαίτερη σημασία. Το JELO6 δεν υπόσχεται θεαματικές αλλαγές, προτείνει, όμως, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης: ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από μικρές, καθημερινές χειρονομίες. Από μια ιστορία που μοιράζεται, από ένα αντικείμενο που φοριέται, από μια συζήτηση που ανοίγει. Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία της διοργάνωσης: όχι στην απάντηση του αρχικού ερωτήματος, αλλά στη διαδικασία του να το θέτεις ξανά. Να αμφισβητείς τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό, το αισθητικό και το κοινωνικό. Να αναρωτιέσαι αν η τέχνη μπορεί ή πρέπει να παραμένει ουδέτερη.

Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου, το Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138, και η πόλη της Αθήνας λειτουργούν ως ένα ανοιχτό εργαστήριο ιδεών. Και το JELO6, περισσότερο από μια έκθεση, αποτελεί μια πρόσκληση: να δούμε την τέχνη όχι μόνο ως εικόνα, αλλά ως πράξη, ως έναν τρόπο να υπάρχουμε μαζί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ