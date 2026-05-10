Ένας Έλληνας συγκαταλέγεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στην Τενερίφη των Καναρίων Νήσων, λόγω της έξαρσης του χανταϊού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ισπανικών Αρχών, ο Έλληνας επιβάτης πρόκειται να επιστρέψει στη χώρα μέσω μιας ειδικά ναυλωμένης πτήσης.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβαινόντων έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, με την Ολλανδία να αναλαμβάνει τον συντονισμό της πτήσης που θα μεταφέρει τον Έλληνα πολίτη, μαζί με πολίτες από τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Συνολικά 23 κράτη συνεργάζονται για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών τους. Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, επιβεβαίωσε ότι ο στόχος είναι η ολοκλήρωση όλων των πτήσεων επαναπατρισμού μέχρι αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου.

Η Γκαρθία έκανε λόγο για μια επιχείρηση «άνευ προηγουμένου» στα χρονικά της δημόσιας υγείας.

Το MV Hondius προσέγγισε την Τενερίφη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σχεδόν έναν μήνα μετά το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα από τον σπάνιο ιό. Η επιχείρηση έχει επικεντρωθεί στο λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου έχει στηθεί ένας εκτεταμένος μηχανισμός ασφαλείας για την αποτροπή οποιασδήποτε διασποράς στην κοινότητα.

Το πλοίο παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη της εκκένωσης, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές επιχειρήσεις που έχουν στηθεί σε λιμένα.