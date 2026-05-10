Η πρόσφατη συνεργασία των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στη μεγάλη οθόνη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πλέον εξελίσσεται σε νομική διαμάχη.

Η παραγωγή της ταινίας «The Rip», μέσω της εταιρείας Artists Equity, που κυκλοφόρησε στο Netflix τον Ιανουάριο, βρίσκεται στο επίκεντρο αγωγής που κατέθεσαν αστυνομικοί της Miami-Dade Sheriff’s Office. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ταινία τους παρουσιάζει ψευδώς ως διεφθαρμένους και πλήττει ανεπανόρθωτα την επαγγελματική τους υπόληψη.

Η υπόθεση συνδέεται με πραγματική αστυνομική επιχείρηση του 2016 στην περιοχή του Miami Lakes στη Νότια Φλόριντα, όπου είχε εξαρθρωθεί κύκλωμα ναρκωτικών και είχαν κατασχεθεί ποσά που, σύμφωνα με διαφορετικές αναφορές, κυμαίνονταν από 20 έως και πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια. Η κινηματογραφική μεταφορά, ωστόσο, παρουσιάζει μια πιο δραματοποιημένη εκδοχή των γεγονότων.

Οι αστυνομικοί Τζόναθαν Σαντάνα και Τζέισον Σμιθ, που συμμετείχαν στην πραγματική επιχείρηση, υποστηρίζουν ότι η ταινία αφήνει σαφείς υπαινιγμούς πως ιδιοποιήθηκαν μέρος των χρημάτων. Όπως τονίζουν, ο τίτλος «The Rip» υποδηλώνει κλοπή, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι δεν υπεξαίρεσαν ούτε ένα δολάριο.

Ο δικηγόρος τους κάνει λόγο για σοβαρή δυσφήμηση, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες του παρουσιάζονται ως επίορκοι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε διαφθορά και παράνομες συναλλαγές με καρτέλ. Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι η παραγωγή δεν τους κάλεσε ως συμβούλους, παρότι η ιστορία βασίζεται στη δική τους πραγματική δράση, αλλά συνεργάστηκε με άλλον αστυνομικό που δεν είχε συμμετοχή στην επιχείρηση του 2016.

Πέρα από τη φήμη τους, οι ενάγοντες ζητούν και οικονομική αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν επαγγελματική και προσωπική βλάβη λόγω της ταινίας. Όπως αναφέρουν, μετά την κυκλοφορία της στο Netflix, έγιναν στόχος χλευασμού και καχυποψίας.

Η ταινία, που ξεκινά με την επισήμανση ότι είναι «εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα», παρουσιάζει μια ομάδα αστυνομικών που έπειτα από μεγάλη επιχείρηση κατά ναρκωτικών έρχεται αντιμέτωπη με ηθικά διλήμματα, καθώς ανακαλύπτει τεράστια ποσά μετρητών.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τεϊάνα Τέιλορ, Σάσα Κάλ, Σκοτ Άντκινς και Στίβεν Γιούν.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ταινία προσθέτει επινοημένα στοιχεία, όπως συνεργασίες με καρτέλ, πράξεις διαφθοράς και ακόμη και βίαια εγκλήματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική υπόθεση.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στους αστυνομικούς. Ο δήμαρχος του Hialeah, Μπράιαν Κάλβο, μαζί με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, κατηγόρησαν την ταινία ότι παρουσιάζει την περιοχή ως επικίνδυνη και υπονομεύει το έργο των αρχών επιβολής του νόμου, χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τη νομική πλευρά των αστυνομικών, η απεικόνιση αυτή έχει προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη φήμη τους και αδικεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατάσχεσης μετρητών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή.

