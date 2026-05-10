Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 54χρονου στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες, αφού εκτέλεσαν το θύμα, επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του, πετώντας τη σορό του στον ποταμό Λουδία με έναν αποτρόπαιο τρόπο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 9 Μαΐου, όταν το θύμα και οι δύο συλληφθέντες (ηλικίας 43 και 44 ετών), μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων. Σκοπός τους ήταν να παραλάβουν ναρκωτικές ουσίες που ο 54χρονος φέρεται να είχε αποκρύψει εκεί, σύμφωνα με το thestival.gr.

Δείτε βίντεο από τις έρευνες των Αρχών στον ποταμό:

Όταν διαπιστώθηκε πως τα ναρκωτικά έλειπαν, η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Ένας από τους δύο άνδρες εξοργίστηκε, γιατί πίστεψε ότι το θύμα τους εξαπάτησε και άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας. Τότε, πυροβόλησε τον 54χρονο μία φορά στο κεφάλι, σκοτώνοντας τον ακαριαία.

Σύμφωνα με τις ομολογίες των δύο συλληφθέντων, μετά τον φόνο μετέφεραν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Για να διασφαλίσουν ότι το πτώμα δεν θα ανασυρθεί στην επιφάνεια, το έδεσαν με τούβλα ώστε να βυθιστεί στον πυθμένα.

Στον τόπο του εγκλήματος, οι Αρχές εντόπισαν έναν κάλυκα που επιβεβαιώνει τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Το σχέδιο των δραστών κατέρρευσε, όμως, όταν ένας πολίτης, τα παιδιά του οποίου έγιναν μάρτυρες της μεταφοράς της σορού σε αυτοκίνητο, ειδοποίησε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία. Η κινητοποίηση ήταν αστραπιαία, οδηγώντας στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Αυτή την ώρα, κλιμάκια της ΕΜΑΚ χτενίζουν τον ποταμό Λουδία κάτω από δύσκολες συνθήκες, αναζητώντας τη σορό του 54χρονου. Η υπόθεση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, καθώς αναμένεται η ανάσυρση του θύματος για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.