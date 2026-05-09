Το ζευγάρι των Ρουμάνων βγήκε από το σπίτι του και πήγε για φαγητό σε κοντινό εστιατόριο.

Δεν περίμενε ότι θα ήταν το τελευταίο, κοινό γεύμα, πριν βρεθεί με χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών που είχε το ζευγάρι στο «μικροσκόπιο» τις τελευταίες ημέρες, το άφησαν να πληρώσει και στη συνέχεια τους συνέλαβαν.

Λίγη ώρα αργότερα αποκαλύφθηκε η αιτία, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Συσκευασίες με πάνω από 40 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK» εντοπίστηκαν μέσα σε κούτες στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα που είχαν κάνει οι Αρχές, το ζευγάρι διακινούσε, όχι σε μικροπωλητές, αλλά σε μεγαλύτερες ποσότητες τις παράνομες ουσίες, κάνοντας ραντεβού με το αυτοκίνητό του σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μέσα στο σπίτι οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, συνολικά:

-41.700- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».

-130- ναρκωτικά δισκία,

– το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-3- κινητά τηλέφωνα,

-κάμερα κλειστού κυκλώματος».

Στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών έλεγαν χαρακτηριστικά ότι «από την πώληση της συγκεκριμένης ποσότητας ναρκωτικών τα κέρδη θα έφταναν τις 200 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα και με τις τιμές που υπάρχουν αυτή την εποχή στην αγορά για το SKUNK».

Όταν το ζευγάρι οδηγήθηκε στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, στα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι ο Ρουμάνος στις αρχές του 2000 είχε διαπράξει ανθρωποκτονία στη Θεσσαλονίκη και είχε φυλακιστεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.