*Αν μία από τις μεγάλες χώρες του Περσικού Κόλπου στραφεί σε μοντέλο ανεξάρτητης μεγιστοποίησης παραγωγής, και άλλοι παραγωγοί που δυσανασχετούν με τους αυστηρούς περιορισμούς ενδέχεται να ακολουθήσουν την ίδια λογική.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον OPEC και τον OPEC+, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, τερματίζοντας σχεδόν εξήντα χρόνια συμμετοχής στο καρτέλ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θεσμική ανατροπή στο σύστημα συντονισμού της παραγωγής πετρελαίου από τη δημιουργία του διευρυμένου σχήματος OPEC+ το 2016, και εκλαμβάνεται από την αγορά ως ένα βήμα που αποδυναμώνει την ικανότητα του οργανισμού να επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, η κίνηση αυτή αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του Άμπου Ντάμπι να μεγιστοποιήσει την εγχώρια παραγωγή και να διευρύνει το μερίδιό του στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα την εικόνα του «υπεύθυνου προμηθευτή» και επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη αύξηση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης. Η αποχώρηση των ΗΑΕ αναμένεται να ενισχύσει την παγκόσμια προσφορά και, κατ’ επέκταση, να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στις τιμές μεσοπρόθεσμα, ιδιαίτερα μετά την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Ήδη, η απόφαση χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταβολές της τελευταίας δεκαετίας στην ενεργειακή αγορά. Οι αρχές των ΗΑΕ την παρουσιάζουν ως «στρατηγική επαναξιολόγηση» που συνδέεται με τα εθνικά οικονομικά συμφέροντα και όχι ως απλή διαφωνία για τις ποσοστώσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη συλλογική συντονισμένη δράση σε πιο εξατομικευμένες στρατηγικές μεταξύ των μεγάλων παραγωγών, επηρεάζοντας άμεσα και τα συμφέροντα της Ρωσίας εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τα τελευταία χρόνια, οι εντάσεις μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Ριάντ έχουν ενταθεί, κυρίως γύρω από την κατανομή ποσοστώσεων εντός του OPEC+. Τα ΗΑΕ έχουν επενδύσει σημαντικά στην επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας, ωστόσο η δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της επένδυσης περιορίστηκε λόγω των συλλογικών δεσμεύσεων για μείωση παραγωγής. Ήδη πριν από την επίσημη ανακοίνωση, τα Εμιράτα είχαν επανειλημμένα εκφράσει δυσαρέσκεια για το επίπεδο των ποσοστώσεών τους και την ανάγκη μεγαλύτερης αυτονομίας.

Οι επίσημες δηλώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Ενέργειας Σουχάιλ αλ Μαζρούι υπογραμμίζουν ότι η αποχώρηση αποτελεί κυρίαρχη «πολιτική απόφαση», έπειτα από «εκτενή και εις βάθος αναθεώρηση» της εθνικής στρατηγικής. Τα βασικά κίνητρα συνοψίζονται στη συνέπεια με το μακροπρόθεσμο οικονομικό όραμα της χώρας, στην ανάγκη προτεραιότητας των εθνικών συμφερόντων και στην προσδοκία σταθερής αύξησης της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Ο πυρήνας της απόφασης είναι οικονομικός: η σημαντική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και η επιθυμία πλήρους αξιοποίησής της εκτός των περιορισμών του συστήματος ποσοστώσεων. Η σημερινή παραγωγή των ΗΑΕ ανέρχεται σε περίπου 3,4–3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με στόχο τα 5 εκατομμύρια έως το 2027.

Για τα Εμιράτα, όπου η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, η δυνατότητα αύξησης παραγωγής εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης αποτελεί μέσο επιτάχυνσης της αξιοποίησης των πόρων πριν από μια πιθανή μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποχώρηση από τον OPEC ερμηνεύεται ως υπεράσπιση του εθνικού εισοδήματος απέναντι σε εξωτερικούς περιορισμούς.

Τα οικονομικά οφέλη είναι προφανή: αύξηση εξαγωγών σε ευνοϊκές τιμές, ανακατεύθυνση προς πιο κερδοφόρες αγορές και επιτάχυνση επενδύσεων σε υποδομές και πετροχημικά. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι εξίσου σημαντικοί. Η αποχώρηση αποδυναμώνει τους μηχανισμούς σταθεροποίησης της αγοράς και αυξάνει τη μεταβλητότητα των τιμών, δυσχεραίνοντας τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, μειώνεται το θεσμικό βάρος που παρείχε ο OPEC+. Τα ΗΑΕ μετατρέπονται σε έναν ισχυρό αλλά αυτόνομο παίκτη, με αυξημένο κίνδυνο να θεωρηθούν αποσταθεροποιητικός παράγοντας σε περιόδους κρίσης.

Σε γεωοικονομικό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση κατακερματισμού της παγκόσμιας ενεργειακής διακυβέρνησης και ενίσχυσης διμερών και περιφερειακών συμμαχιών. Για τη Ρωσία, δημιουργούνται ταυτόχρονα κίνδυνοι και ευκαιρίες: από τη μία, πιθανή πίεση στις τιμές και στα έσοδα• από την άλλη, δυνατότητα ενίσχυσης διμερών συνεργασιών με τα Εμιράτα.

Η αγορά έχει ήδη αντιδράσει. Στις 30 Απριλίου, οι τιμές εκτινάχθηκαν στα 126 δολάρια το βαρέλι, κυρίως λόγω γεωπολιτικών παραγόντων και της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Η άνοδος αυτή δεν οφείλεται μόνο σε οικονομικά δεδομένα, αλλά και σε αυξημένο «risk premium».

Βραχυπρόθεσμα, η αποχώρηση των ΗΑΕ λειτουργεί ως παράγοντας αβεβαιότητας. Μακροπρόθεσμα, όμως, μεταβάλλει τη δομή της αγοράς: μειώνεται ο ρόλος των συλλογικών ποσοστώσεων και ενισχύεται η σημασία των εθνικών στρατηγικών.

Το βασικό ερώτημα είναι αν και άλλοι παραγωγοί θα ακολουθήσουν. Εάν συμβεί αυτό, η αγορά θα κινηθεί προς ένα πιο ανταγωνιστικό και λιγότερο συντονισμένο μοντέλο, με μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών.

Συμπέρασμα

Η αποχώρηση των ΗΑΕ δεν σηματοδοτεί την κατάρρευση του OPEC, αλλά τη μετάβαση σε μια νέα, πιο σύνθετη και πολυπολική ενεργειακή τάξη. Σε αυτήν, ο συντονισμός δεν εξαφανίζεται, αλλά μετασχηματίζεται. Η εποχή των αυστηρών συμφωνιών υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική, τα εθνικά συμφέροντα και οι αυτόνομες αποφάσεις διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο την πορεία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.