Με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση με τον Βόλο ΝΠΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (10/5, 17:00, Cosmote Sport 4), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play off για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ιωάννη Κωστή, καθώς ο ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ο Άμπου Χάνα βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του.

Στην αποστολή που αναχώρησε για τον Βόλο βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.