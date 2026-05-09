Η Θέλτα επικράτησε 1-0 την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και έκανε τεράστιο βήμα για να ανανεώσει το ευρωπαϊκό της… διαβατήριο.

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 62΄ και μερικές σπουδαίες επεμβάσεις του Ράντου, η ομάδα του Βίγκο νίκησε 1-0 στο «Μετροπολιτάνο» την απογοητευμένη μετά τον αποκλεισμό από την Αρσεναλ στο Champions League και… σπάταλη Ατλέτικο και εδραιώθηκε στην έκτη θέση της κατάταξης, που δίνει το εισιτήριο για το Europa League της νέας περιόδου.

Μάλιστα, η Θέλτα πλησίασε σε απόσταση τριών βαθμών την Μπέτις και διατηρεί ελπίδες ακόμη και για την πέμπτη θέση, που οδηγεί στο Champions League.

Η 35η αγωνιστική:

Λεβάντε-Οσασούνα 3-2 (35΄, 37΄ Βίκτορ Γκαρσία, 90΄ Εγιόνγκ – 3΄αυτ. Τόλιαν, 11΄ Μπούντιμιρ)

Έλτσε-Αλαβές 1-1 (72΄ Ροντρίγκες – 51΄πεν. Τόνι Μαρτίνεθ)

Σεβίλλη-Εσπανιόλ 2-1 (82΄ Καστρίν, 90+1΄ Άνταμς – 56΄ Ντόλαν)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Θέλτα 0-1 (62΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας)

Σοσιεδάδ-Μπέτις 22:00

Μαγιόρκα-Βιγιαρεάλ 10/05

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 10/05

Οβιέδο-Χετάφε 10/05

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 10/05

Ράγιο Βαγεκάνο-Τζιρόνα 11/05

Βαθμολογία (σε 34 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 88 – Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης 77 – Champions League

Βιγιαρεάλ 68 – Champions League

Ατλέτικο Μαδρίτης 63 -35αγ. – Champions League

Μπέτις 53

Θέλτα 50 -35αγ.

Χετάφε 44

Αθλέτικ Μπιλμπάο 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 – Europa League

Οσασούνα 42 -35αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 42

Σεβίλη 40 -35αγ.

Έλτσε 39 -35αγ.

Βαλένθια 39

Εσπανιόλ 39 -35αγ.

Μαγιόρκα 38

Τζιρόνα 38

Αλαβές 37 -35αγ.

Λεβάντε 36 -35αγ.

Οβιέδο 28