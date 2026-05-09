Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5), η περιοχή των Οινοφύτων, μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα.

Οι δράστες φέρονται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα, με το ποσό να προσεγγίζει τα 110.000 ευρώ.

Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, που καλείται να εξετάσει κάμερες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.

Ταυτόχρονα, συγκεντρώνονται μαρτυρίες από άτομα που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν ύποπτες κινήσεις στην περιοχή, πριν ή μετά το συμβάν, με στόχο τη γρήγορη εξιχνίαση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη οικονομική ζημιά.