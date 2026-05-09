Η Λένα Ζευγαρά με αφορμή την πρεμιέρα της σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Αθήνα, στο πλευρό του Γιώργου Λιβάνη παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε ότι αυτή την περίοδο δεν έχει καθόλου χρόνο για τον εαυτό της, ωστόσο παραδέχτηκε ότι θα ήθελε στο μέλλον να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Επιπλέον, η Λένα Ζευγαρά αποκάλυψε ένα απρόοπτο που της έχει συμβεί κατά τη διάρκεια live εμφάνισής της.

Διαβάστε μέρος της νέας της συνέντευξης:

Πώς είστε στην προσωπική σας ζωή;

∆εν ξέρω να σου πω, γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό µου.

Σας έχουν κάνει ποτέ πρόταση γάµου;

Ναι, πριν από κάποια χρόνια, αλλά όχι πραγµατική πρόταση. Ήταν καθαρά για πλάκα. Εύχοµαι κάποια στιγµή στο µέλλον, να µου γίνει από τον κατάλληλο για µένα άνθρωπο, γιατί είµαι υπέρ του γάµου και της οικογένειας.

Σας έχει συµβεί κάποιο απρόοπτο πάνω στην πίστα;

Ναι, φυσικά, αρκετά απρόοπτα. Σε ποιον τραγουδιστή δεν έχει συµβεί; Αυτό που µου έρχεται τώρα στο µυαλό είναι ότι µου έσπασε ένα φερµουάρ την ώρα του live, φώναξα τον στυλίστα µου από το µικρόφωνο να ανέβει να µε βοηθήσει, και εκείνος µε κλωστή και βελόνα µε έραβε πάνω στην πίστα.

Έχετε κάποιο αγαπηµένο µέρος για διακοπές; Κάποιο ησυχαστήριο;

∆εν έχω κάποιο συγκεκριµένο µέρος που προτιµώ. Για µένα οι διακοπές δεν έχουν να κάνουν µε τον προορισµό, αλλά µε τα άτοµα που σε συνοδεύουν. Αν και λατρεύω τα ταξίδια και ένας από τους στόχους µου είναι να επισκεφθώ όσο περισσότερα µέρη µπορώ, εντός και εκτός Ελλάδας. Ησυχαστήριο για µένα είναι το χωριό όπου µεγάλωσα.

