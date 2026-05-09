Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τη στιγμή που η φωνή της Μαρινέλλας, σίγησε για πάντα, και σήμερα το πρωί το Κοιμητήριο Κηφισιάς γέμισε με αγαπημένα της πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί για το μνημόσυνό της. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς φίλοι και οικείοι αποχαιρέτησαν ξανά νοερά την κορυφαία ερμηνεύτρια.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στο Κοιμητήριο Κηφισιάς όπου βρίσκεται η τελευταία της κατοικία, πολύ κοντά στο σπίτι όπου ζούσε και η ίδια.

Ανάμεσα σε επώνυμους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Νανούρης, η Μαρίνα Ψάλτη, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Γιώργος Κοταρίδης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Απόστολος Γκλέτσος, η Μπέττυ Μαγγίρα με τον σύζυγό της Δημήτρη Μάζη, η Κατιάνα Μπαλανίκα και πολλοί άλλοι.

Φυσικά, από μία τέτοια στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει η κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, η οποία βρέθηκε στο μνημόσυνο μαζί με τον σύζυγό της, Τίμιος Δασκαλόπουλος.

Τίμος Δασκαλόπουλος-Τζωρτίνα Σερπιέρη

Τζωρτίνα Σερπιέρη

Τάκης Ζαχαράτος

Γιώργος Νανούρης

Γιώργος Νανούρης-Όλγα Παυλάτου

Χρήστος Στέργιογλου-Μαρίνα Ψάλτη

Κατιάνα Μπαλανίκα-Κάτια Δανδουλάκη

Γιώργος Ντάβλας

Απόστολος Γκλέτσος-Ιζαμπέλα Αρβανίτη

Στέλιος Κωνσταντινίδης-Γιώργος Κατσαρός

Δημήτρης Μάζης-Μπέττυ Μαγγίρα

Λάκης Λαζόπουλος

Άγγελος Κοταρίδης

Δημήτρης Παπάζογλου

Γιώργος Θεοφάνους

Φωτογραφίες: NDP photo agency

